島嶼森林之歌（一六）

早田提醒自己，要避開這樣的角度。他記錄著山林人那優美的臉龐與美麗的歌喉、那有力的節拍與節奏，此外部落人表現舞踏步態的曲調是那般優美，猶如他的山林搖籃曲。

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即使魂牽夢縈聖山，終歸早田的身體是要回到故里的。

妻小等待他歸來，孩子不能多年沒有看見父親的身影。他思念島嶼植物竟甚過思念孩子。孩子夭折，妻傷心異常。這使他想起少年時經歷的那場祖父的喪禮，《法華經》唱誦著，師父說除了六道，還有植物道與礦物道，他想難道自己是屬於植物道的，表面是人，裡面住著山鬼樹精。

早田當時已出版《台灣植物圖譜》，但因政局不穩，採集甚為困難，做為研究所需的標本很不完全，所以他自己對這本書感到有缺漏尚未完整的遺憾。

在辭別島嶼與部落山林時，部落長老特別贈他一些植物種子與標本，還取了島嶼高山的土壤，讓他帶回母土。

從此異鄉是故里，故里是異鄉，新土、舊土混長一起。植物屬別有分，但感情內裡卻在土裡盤根錯節，一如自己與島嶼與聖山的一切。

他才明白最初就是最終，最終也是最初。最高是最低，最低也是最高。抵達是離開，離開也是抵達。

於是故里許多大學的植物研究室也都獲贈他最初從島嶼攜回的種子。只要有一顆種子在此開花結果，那麼他的故里就和遠在他方的山林島嶼母土，永不分、永不離了。（一六）