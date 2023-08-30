麥克老師說，手槍比步槍命中率低，也就是說手槍更難瞄準靶子。莉莉躍躍欲試，她喜歡做有挑戰的事情。

那天從打靶場回來，莉莉就想買把槍。如果說買手槍需要手槍證，那麼買步槍除了社安卡 ，別的要求都容易做到。槍，是一種防身的武器。莉莉這才知道在美國擁有槍非常重要，起碼能震懾住壞人，必要的時候還可以自衛還擊。此時，莉莉對美國民眾持槍觀念的轉變，令她自己都感到吃驚。

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暑假快到了，莉莉讀的文科博士已到了寫論文階段。她每天去學校，其實就是泡圖書館 。她要查資料、找文獻，只有做好了案頭準備工作，才能進入論文寫作。因此，她總覺得時間不夠用。有時在圖書館剛找到一個材料，就要去學校接小雷羽了。況且，孩子接回來還要管他兩小時，天長日久莉莉覺得有些煩。因此，自從進入論文寫作，莉莉就讓麥克老師自己去接孩子了。

這樣的小日子，風平浪靜地過去了幾個月。若不是小雷羽說漏了嘴，起碼可以維持到莉莉論文寫完。然而天真無邪的小雷羽，媽媽怎麼問，他就怎麼說。他告訴媽媽：「現在都是爸爸接我回家的。爸爸還讓我回家做數學。」

媽媽問：「莉莉阿姨在幹啥呢？」

小雷羽說：「她在自己房間裡。」

也許，女人天生就有敏感的直覺，楊經理也不例外。那天傍晚，楊經理在廚房做晚餐時，與麥克老師爭吵了起來。莉莉在房間裡寫論文。只要寫東西，她都會用耳塞把耳朵塞住。因此，麥克老師和楊經理吵什麼，她完全沒聽見。然而不管有沒有聽見，反正楊經理對她改變了態度，不再像從前那樣友好，甚至心懷忌恨。

莉莉也是個十分敏感的女人。她知道天下沒有不透風的牆，無論麥克老師對她真心還是假愛，她都要趕快搬離這個鬼地方。（一○）