他不耐煩地說：「我是在說我自己的事，你怎麼又扯到你的身上？」

「是啊，是你自己的事，跟我一點關係也沒有！」王慧甩下一句，然後站起來，逕直從麵館走掉了。

她走得很快，她以為余浩一定就會在不遠的地方跟著她。可她一回頭，行人們匆匆趕路，沒有余浩的影子。她不信余浩會不來追她，就繼續走。走到了一個街心公園的時候，她終於停了下來，等了十幾分鐘，還是不見余浩的影子。

她找了一個有樹蔭的地方坐下，有點委屈地咬著嘴唇，用雙臂環抱住自己。王慧並不覺得自己做得過分，她明白余浩心裡的掙扎，可她就是接受不了余浩說話的口氣，好像在未來的人生裡，自己不會參與。她只是想余浩跟她商量、給她一個定心丸，為了這場戀愛，她已經付出了很多，她不想分手。

余浩打電話過來的時候，王慧已經在公園裡坐了快有半個小時。他在電話裡問王慧現在在哪，又說讓她坐著別動，自己會過來找他。

余浩出現的時候，王慧以為他會過來笑著哄自己。誰知余浩張口就是：「你鬧夠了沒有？」

不等王慧說什麼，他上來就要拉王慧的手，像是要拽著她去什麼地方。王慧一把把他的手甩開：「我鬧，好吧，不管什麼事，都是我的錯、都是我不對，行了吧？」

余浩深呼吸了一口，使勁壓制住自己的火：「我不明白，我和我爸媽生氣，你摻和進來幹什麼？我到底是又做錯什麼了？」

「你什麼都沒錯，都是我的錯。」王慧故意說著反話。

「王慧，你有什麼不高興的，你就明著說。我忙得要命，我真的沒有時間，跟你搞這種你追我趕的偶像劇橋段！」（三七）