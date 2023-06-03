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每個人的哀愁（一二）

桑文鶴

雖然我已經在心底認定了藍清，但我還不想太快把藍清介紹給他們認識。

他們每次都拿村裡的同齡人跟我相較，某某某的孩子已經會下地拾麥穗、誰誰誰的老婆還生了一對龍鳳胎。就連沒有個穩定工作的麻老三，人家也沒閒著，看著朋友圈裡發的照片，都是和漂亮姑娘合影。

我聽得心煩意亂，正想找機會掛電話，我媽卻突然說了一句：「對了，老麻頭讓我問問你，最近他們家老三有沒有和你聯繫。他們怎麼也聯繫不上他，打手機也不接。發短信倒是回的，只是回短信的口氣怪怪的，感覺不像本人發的。」

我說：「什麼？」

「就是失聯了，老兩口還去村長家問村長怎麼辦。村長安慰他們再等等，說是年輕人易衝動，說不定就是去外地打工了。老麻頭的媳婦還哭，我們都勸她，以前麻老三不是也玩過失蹤嗎？一兩年都不見人影，後來說什麼和祝永吉出去做生意去了。哎呀，現在想想，祝永吉那個樣，麻老三以前和他那麼混，說不定也做過什麼作姦犯科的事……」我媽在電話那頭滔滔不絕，「你當初還和祝永吉關係好，幸虧他沒有把你帶歪了……」

不等我媽再說什麼，我趕緊找了個由頭，掛了電話。

我翻出手機，找到幾天前那幾個我沒有接過的電話。我沒敢用自己的手機，而是把那些號碼記在了一張紙上，去了幾條街外的一家小超市，藉口說手機掉水裡了，又給了老闆二十塊錢，用了店裡的座機電話。

我撥打了那些號碼，卻沒有一個能打通的。我煩躁地回到家裡，在網上搜索漠鎮最近的新聞。什麼也沒有，沒有挖山破路，也沒有發現無名屍骨。（一二）

手機

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