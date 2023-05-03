她在信中說，孩子是個男孩，長得和王俊一模一樣。她希望李夢紅能看在王俊的面子上、看在她們兩個都愛王俊的分上，伸出援手，幫幫自己。為了增強這封信的可信度，她甚至在信裡描寫了王俊隱祕的身體的特徵。

她渾身顫抖地看完了那封信，記住了來信人的地址，然後默默地把信燒掉。她做了很久的心裡建設，然後，她去了信裡的麟城。出了火車站，她在路邊的小攤上，買了一包毒鼠強。

那孩子果然和自己的丈夫長得很像，這讓她無法下手。姜瑤不動了以後，她把孩子放進了大衣櫃裡。在屋裡找了一圈，她發現了姜瑤的日記，她找了一個鐵桶，把那個日記本燒掉。然後把姜瑤喝過的杯子放在了高處。離開麟城的時候，她把剛才戴過的手套，扔進了路邊的垃圾桶裡。

她不知道的是，那本日記並沒有完全燒毀，勘察現場的民警在倖存下來的幾頁裡，看到了依稀可辨的一些字：「王俊，我的愛人，我心中永遠的丈夫，你為什麼要那麼衝動，我多想去找你。」他們也由此認定，姜瑤輕了生。她的屍體無人認領，很快由民政部門出面火化安葬。

她的心裡波濤洶湧，臉上還是安之若素的神情。第一次見到姜明，得知他的名字後，她就感覺有可能是自己的過去終於追趕上來了。但心裡還有一定的僥倖，她想更多地了解這個男孩，也想要保持安全的距離。但男孩音容笑貌裡時不時透露出的王俊，又讓她忍不住靠近。她本來就大王俊兩個月，王俊哄自己的時候，還學花鼓戲裡的唱段，一臉調皮地唱：「李大姐，你是我的妻喲……」

現在，這個男孩也叫自己「李大姐」了。她常常在那一聲聲的「李大姐」裡微微走神，想起以前的日子。（一四）