由於這一天很忙，自己又很累，晚上算帳的時候，他發現這一天竟然賣了一千多加元。難道經濟向好了？他說不上具體的原因。已經睡了一覺的王娟睜開眼睛，問了句：「今天回來晚了？」李俊杰「嗯」了一聲。倒頭睡下了。

早晨的時候，除了一杯熱牛奶 之外，桌子上還放著六百八十加元現金。王娟知道這一天丈夫一定是非常繁忙。店小，經濟情況不好，他也捨不得雇一個理貨的。再說了，說不準哪天店就能夠出手了，要是雇一個理貨員，新接店的主兒要是不需要的話，豈不是坑害了人家？所以這幾天雖然店裡很忙，李俊杰偶爾動過請一個短期工的念頭，只是他善良和替別人想的習慣，還是戰勝了雇人的想法。

魁北克 的冬天總是從十一月中旬就開始了。今年的第一場雪比以往任何時候，來得確實早了一些。

紛紛揚揚的大雪片像是老天提前裁好的一樣，垂直地降落下來。一隻頭頂鮮紅的北美紅雀突然落在門前的空地上。白色的雪、紅色的鳥，像冬天裡最和諧的一幅畫一樣。

「小可憐，雪上面哪有你的吃食呢？」李俊杰看著窗外那隻孤獨的鳥兒。在這冬天，那些飛來飛去尋食的鳥兒像不像總也回不去故鄉的自己呢？

李俊杰找出中午自己吃剩下的半塊麵包，輕輕將門開了個縫隙，把麵包扔了出去。那隻紅雀正在雪地上蹦跳著，很快就看到了碎成好幾塊的麵包屑，津津有味地吃了起來。另一隻紅雀飛了過來，兩隻紅雀低著驕傲的紅色腦袋，吃著這美味佳肴。不一會兒工夫，好幾隻雌性紅雀也飛了過來。淺棕色的羽毛，雖然看著沒有雄性紅雀那麼美麗，但是這幾雌幾雄的北美紅雀們還是給李俊杰帶來了快樂。（三九）