「這家沒法待了！」李希抓起一件衣服，直奔門外而去。在他瘦瘦的身影背後，門被狠勁兒地彈了回來。穿著拖鞋、剛從浴室洗澡出來的王娟，顧不上滿頭流水的濕髮，追了出去。她一腳穿著紅色塑料拖鞋，另外一隻腳穿著一隻兒子的旅遊鞋，用盡渾身力氣，總算是追上了兒子李希，將這個馬上就進入叛逆期的少年，硬是拉了回來。李希本來就跟母親親近，架不住老媽都快哭了的腔調，算是跟著回了家。

王娟將自己的手機 給了正在氣頭上的小兒子，讓他接著搜索出看了一半的動畫片怪物史瑞克。李希瞪著一雙圓眼睛，看了看旁邊站著的父親，又看了看頭髮還濕著的母親，「哼」了一聲，回了自己的房間。他房間的門再一次「匡噹」一聲彈回來。

這會兒對著兒子發完邪火的李俊杰，也像是洩了氣的皮球一樣，再沒了脾氣。他拿出家裡珍藏了五年的那一瓶杏花村酒，翻出兩個從二手店買來的日式迷你小酒杯，各自倒滿白酒。王娟看著他，知道大戲又要開始了。

「王娟，你過來坐下。」李俊杰朝王娟一伸手指頭。

王娟也覺察出了今天的李俊杰，和往常大不一樣。自從兩個人結婚以來，李俊杰都是叫自己「小娟子」或者是「娟兒」。可眼下他竟然直呼自己的名字，王娟覺得家裡這是山雨欲來風滿樓的前奏了。

她沒說話，但是走到餐桌對面坐了下來。手裡還握著一條粉色毛巾，毛巾半濕半乾的，跟自己的頭髮一樣。

「咱倆換位思考一下，如果是你天天守在一個雜貨店裡，周圍連半個知心朋友都沒有，你幹不？」李俊杰喝了一口酒，上下嘴唇發出吧唧吧唧的聲音，好像這酒喝起來有多麼香似的。（八）