布拉格（Prague）的黃昏中，歷史的畫卷悠悠展開，塔樓與教堂佇立在最後一抹夕光裡，彷彿在回望遙遠的歲月。天地無聲對話，那些浪漫而沉重的往事，幾個世紀的深思與懷疑、信念的重疊，均化作剪影，隱約浮現在城市的天際線上。在這樣的暮色裡，讓人很容易想起卡夫卡的「變形記」，也會想起米蘭·昆德拉「生命中不能承受之輕」那些關於生命價值與存在意義的追問。

二○一一年的秋天，我第一次拜訪布拉格。因為無法容忍酒店的吵鬧，臨時搬遷，住進城內一家百年老店，我的房間在頂樓，推開客廳的門就可以直達戶外露台。我是在露台上認識的索菲婭，她有一雙灰藍的眼睛，一頭褐色的捲髮。和我一樣，她也住在頂樓。

那個黃昏，我和索菲婭站在露台之上，遠遠望見伏爾塔瓦河，淡定而溫婉，蜿蜒穿城而過，河上的古橋優雅地連接著兩岸的時光。尖塔屋頂與教堂穹頂在暮色的沉默中格外醒目，恰到好處地呼應了這座城市的古典氣質。

我最初以為索菲婭獨自一人旅行，身邊沒有同伴。後來才知道，她是和閨密一起來布拉格的，兩人一起從達拉斯（Dallas）出發，卻在旅途中因為幾句話爆發激烈爭執，最終分道揚鑣。我安慰她，等氣消了還是朋友，她搖了搖頭，說不想了——那是二十多年的好友，但因為一句話，她不想再原諒她。

這趟布拉格之旅原本是閨密精心安排的。半年前，索菲婭失去了兒子，閨密希望帶她出國散心，然而，異國的風景並沒有讓她釋懷，反而在不經意的瞬間觸動了更深的悲傷。閨密試圖安慰她，說自己也失去過心愛的狗狗，那種痛苦，她絕對感同身受。

因為這句話，索菲婭憤怒不已。怎麼可以用一隻狗來類比她失去的兒子？但是，閨密從未結婚生子，愛犬就是她的孩子，失去如孩子般的寵物她悲傷欲絕，她的比喻錯在哪？

她們的爭吵在布拉格的露台爆發，索菲婭對閨密說了一句：「我這輩子也不想再見妳」，閨密回了一句：「好」，然後決然地掉頭而去。

黃昏漸沉，城市的輪廓在暮色中一點點隱沒。布拉格依舊沉默，似乎早看透了人間的悲苦，那些交錯糾纏的輕與重，究竟如何感同身受，又如何衡量與比較？或許正如昆德拉所言，這一切本就無法承受。

失去兒子，失去摯愛的狗，哪一種痛更重？狗的生命不過十餘年，再深的情感，心理上終究留有準備；而失去父母，同樣撕心裂肺，卻在痛過之後仍能慢慢釋懷——他們理應走在我們前面，為我們暫時擋住死神的腳步。唯有孩子早一步離去，是任何理性都無法接納的殘酷。

正如索菲婭所說：「我的孩子本該是埋葬我的人，而我卻看見他躺進了棺材，我的心早成了碎片，我的存在還有什麼意義？」她的聲音很輕，但我聽見了她內心的咆哮，我想起中國那句沉重的老話：白髮人送黑髮人。

那個黃昏，在布拉格的露台，我知道安慰的語言軟弱無力，唯有陪她流淚。我和她雖然交流過很深的話題，但誰也沒有索求對方的聯繫方式。時光悠悠遠去，我的記憶固執地停留在那個黃昏的露台，布拉格見證了她的沉痛，讓我對生命充滿無限敬畏。