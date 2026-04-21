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兒子失戀了

吳沙鹿
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那天深夜，兒子在電話那頭沉默良久，只說了一句：「媽，我們真的分手了。」交往兩年半、年輕他十多歲的模特兒女友離開了他。這些日子他食不下嚥、夜不能寐，整個人消瘦下來。更令我意外的是，那名才二十二歲的白人女孩竟寫信給我，希望我安慰並鼓勵她的前男友──我的兒子。

幾個星期前，我們才在加州聖地牙哥（San Diego）初次見面，她擁有令人目眩的身材比例，妝容精緻，腳踏高跟鞋，修長筆直的雙腿在燈影間格外引人注目。然而談吐之中，她卻溫柔婉約、謙和有禮，絲毫不見年輕西方女孩常有的張揚與傲氣。

為了化解初見的拘謹與年齡的距離，我隨意請教她化妝與攝影的技巧。她細心示範如何微抬下巴，讓下顎線條顯得年輕俐落，也分享了某一款口紅既持久又能讓唇形更顯豐潤。

席間，我看見兒子為她夾菜、鼓勵她嘗試新食物，也不忘先為我夾菜。離席時細雨初落，她知道我不久前動過脊椎小手術，便輕輕挽著我的手臂，扶我走過濕滑的地面。那一刻的體貼與溫柔，令我至今難忘。

兒子是在她二十歲時於拍攝場合認識她的，當時她飲食極端單一，體力孱弱，健康狀況頻頻亮紅燈。加上與原生家庭關係疏離，兒子幾乎以兄長兼父親的角色陪她四處就醫，勸她均衡飲食。我也曾為她引介相識的婦科名醫遠距診療，並寄去從台灣帶回來專治青春痘的中藥藥膏。

這一年來，她的氣色明顯好轉，肌膚問題也逐漸消失。對一名剛踏入模特兒行業的年輕女孩而言，這些改變無疑攸關前途。

我感謝她給予獨自在外打拚的兒子溫暖與陪伴，然而兒子一向表明不以婚姻為人生目標，而她所處的行業與人生節奏，也與安定家庭相距甚遠。於是我始終以朋友之禮待她，溫和而保持距離。

那次聚餐，她向我展示價值兩千元的名表，卻又為幾百元的小飾品與兒子爭執不休。那一瞬間，我彷彿看見他們情感深處悄然浮現的裂痕，心底反而升起一種早已預感結局的平靜與釋然。

這是他們第二次分手。第一次，兒子覺得愛情過度占據他的工作與自由；這一次，卻是她因忌妒他為其他女孩攝影，要求他封閉所有和異性的互動，遭到拒絕而提出分手。

兒子開朗獨立，熱愛登山與拳擊，從事軟體與網路行銷工作，生活節奏快、目標明確；而她年輕貌美，身處鎂光燈與時尚舞台，渴望的是被全然注視與追捧。如今她頻繁往返紐約（New York）與倫敦（London），世界愈來愈寬廣，而兒子曾給予的守護與依靠，或許已不足以承載她的渴望。

他告訴我內心仍然傷痛，但相信時間會醫治。我匯給他一百元，叮囑他好好吃頓飯，並笑著對他說：「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。」

話雖如此，作為母親，我也只能在夜深時為他禱告，靜靜守望和祝福；願他在失去中學會放手，也在放手後重新遇見屬於他的真愛和幸福。

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