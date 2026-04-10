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美，就在身邊

袁劍毅
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我喜歡晨起走路，專家說每天走路到一定的步數，可以防止心血管疾病，於是從多年前開始，我就熱中這項運動了。不過，在一兩個小時內重覆做同一種動作，難免枯燥乏味，於是，我開始在行走中用心觀察，很快就發現腳下的社區竟然是一個樹木成林的城市。

加州聖瑪利諾（San Marino）長年乾燥少雨，有時候雨水少到幾乎令人忘記了世界上還有下雨這回事。儘管如此，這個城市的街區卻一年四季到處綠樹成蔭，花草繁茂。

這裡生長的樹木枝葉繁茂，鬱鬱蔥蔥，就連來自中國南方的龍眼、黃皮、沙田柚等果樹，也能在此開花結果。行道樹更是品種繁多，每條街道都不同，棕櫚、橡樹、楓樹、銀杏、紫薇等等，不一而足。私人住宅的前後院，樹木的種類更是多不勝數，除了各種果樹以外，大宅人家最喜歡種的竟然是高大的雪松。中國人常說，門前不種樹，但美國人不這樣想，他們不僅要在門前種樹，而且還要種大樹，令人嘖嘖稱奇。    

可以說，在這裡扎根的樹木，已不分寒帶熱帶。至於為何在如此乾燥缺水的環境下，所有的樹木仍能長得枝繁葉茂，我百思不得其解。

一年到頭，我幾乎天天在這裡行走，陪著這些花草樹木一起走過春夏秋冬。看著它們抽芽、開花、結籽、落葉，四季輪迴，生生不息，領略了大自然的奇妙與魅力。

這個城市沒有高樓大廈，有的只是一幢幢一至兩層的獨立屋。行走在街道上，一如在樹林中穿行，不過，樹林深處無人家，這裡卻是屋藏於樹，庭院深深。

許多時候，走著走著，眼前的景色就像一幅幅活動的油畫，隨著空間變換而不斷變化。一縷陽光、高牆大宅、樹木環繞、彎曲小徑、庭院一角、門前大樹、松鼠嬉戲，若遇上季節轉換，楓樹落葉、銀杏金黃、紫薇開花、玉蘭燦爛，這時，眼前的一切盡是美好和寧靜。「人在畫中走，畫在人心中」的意境油然而生，令人流連忘返。

正因為如此，這個樹木成林的城市，這些林子般的街道，變成了我天天堅持走路的動力，樂此不疲。

我常在想，平常走路可以帶來如此大的樂趣，其實這就是生活的神奇。人們對於世間的事物，從來都在尋尋覓覓之中，有時覺得深不可測，有時覺得淺而易見，但許多令人嚮往的事物，往往不經意就在身邊，當你不注意時，它毫不起眼，但當你發現了它，卻是那麼令人驚艷。美並非遠方的風景，其實就在身邊。

聖瑪利諾 加州 心血管疾病

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