來到加州第一次逛公園，奇諾岡市社區公園（English Springs Park）位於奇諾岡（Chino Hills）的街心，中央有座湖，湖中有鴨、雁和水鳥等，還有紅鯉魚以及小烏龜等水中生物。湖的周邊是鬱鬱蔥蔥的草地，和一株株自然生長的各種喬木和觀賞樹。

這天天候多雲，氣溫適宜，進入公園立即呼吸到割草機修剪後草坪的清香，加之樹木生成的負離子，深呼這樣的新鮮空氣，如同給肺部大掃除，不但放鬆了身心，更緩解了焦慮和壓力。

公園的布局不大，湖面占了近三分之一的面積。順著湖邊沿著坡道有幾處涼亭，涼亭造型非常簡單，沒有那些雕梁畫棟，僅供遊人乘涼或休息。公園內有一個專供幼兒玩耍的區域，有鞦韆和螺旋式滑梯，家長們照看著盡情玩耍的孩子們，享受著世間最動聽的歡笑。因為是工作日，公園裡遊玩的人很少，有幾名上了年齡的老人牽著寵物狗在遛彎， 很自然地對著我招手微笑。除此之外，一片寂靜，彷彿公園是在遠離城市的地方。實際上公園周邊就是城市幹道，大街上的車輛川流不息，但是身在公園內，沒有感覺到任何噪音和汽車廢氣的汙染。

公園進門處的告示標明：禁止游泳、請勿投食或騷擾動物。在這裡，動物們自由自在地生存，包括大雁，如果在這裡不滿意，牠們可以自由飛翔，沒有任何阻礙。湖水按照水質標準，採用人工循環淨化，除此以外，一切都是按照自然規律，讓生物在這裡順其自然地生長，而自然形成的動植物是受到保護的。樹木自由生長，沒有鋸割斧剁的痕跡，一派和諧自然的景象，這就是人與自然的完美結合。

我在公園散步，呼吸著清新中略帶草香的空氣，觀望著湖裡的鴨子和草地上的小鳥覓食嬉戲，思緒不受束縛地自由跳躍，這種跳躍給人以輕鬆和愉悅。這麼多年來，我已經習慣專注，很少有放鬆的時候，即便是睡覺前也持續思考著，直至睡眠。在這個回歸自然、散發著自然氣息的公園裡，我放飛自己的思緒，使之自由翺翔，靈魂得到了淨化，感受著自然景色的無聲潤物。

這種街心公園體現的是以自然為本的理念，維繫人類與生物、自然的共生關係。當你身臨其境，體會著自然景致賦予的寧靜和清新，內心深處自然地會發出由衷的讚嘆與渴望。