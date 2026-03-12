我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

行善的時尚街友

邱秀文

這天，在舊金山金門公園（Golden Gate Park , San Francisco ) 附近的小型商業區購物，忽然肩頭被人一拍，回頭看到「街友」蒂蒂打扮得光鮮亮麗，神釆飛揚地說：「 最近天冷，我用零頭布給自己縫了一件大外套，好看嗎？」那是件黑底鑲細銀絲、襟邊和袖口鑲黑邊，並綴了黑布蝴蝶結，肩上加半圓型襯墊的短外衣，配上她的白髪紅唇加新款黑粗框太陽眼鏡，充滿熟齡的時尚感，我向她豎起大拇指。

雖稱蒂蒂為「街友」，但她並不是一般無家可歸、流宿街頭的遊民，而是經常在這一帶街道走動或散步，彼此常打照面，久而久之熟識起來，於是不時佇足聊聊生活點滴，交換經驗的朋友。有時我們一起喝杯咖啡吃點心，但大家都有默契，不交換電話號碼，也不說個人隱私、家庭狀況，除非對方主動提起。

蒂蒂總是穿一條細條花紋長褲，襯托她那如鉛筆般的長腿，每次都掛著一條長圍巾，材質從麻布、人造絲到毛線都有。她說，她已經許多年不買衣服，平日趁布店大減價時，去找零碼好料，通常只要幾美元，就可以自做一條長褲、上衣、夏秋薄絲巾或冬天的毛絨大圍巾。搭配穿來自得其樂，享受自我創意，有時還有街拍友要求拍照。

漸漸接觸多了，真正讓我印象深刻的是蒂蒂的善行。公園附近有一家本地頗具盛名的烘焙坊，蒂蒂常去吃那兒的甜點，和一名墨西哥裔的女店員熟識。女店員很有耐心，每次蒂蒂問某個甜食的成分，她都耐心解釋。客人在此挑選玻璃櫃內的吃食，要了飲料後，自端到座位上用餐，吃完將食盤拿到回收台上，是不用付小費的；但蒂蒂喜歡那女店員的服務態度，總給她小費。

後來，女店員私下告訴蒂蒂，店內的綠色廚餘桶內常有當天賣不完的食物，例如：一條八至十美元的黑麵包、五美元的鬆餅、巧克力夾心酥，或售價六美元夾著火腿的大可頌等。女店員不便直接將這些食物拿出來給蒂蒂，但當店家打烊後，如蒂蒂不嫌棄，可以戴著清潔手套去廚餘桶揀拿。因為她知道蒂蒂常把家中未過期的食物放在自助洗衣店的窗台，讓需要的人自取。

如果當天店內有較多剩食時，女店員便會傳簡訊給蒂蒂：「今日有餘」，蒂蒂便準備好手套、數個小型塑膠袋，黃昏時去拿。我之所以知道此事，是因為有一回蒂蒂發簡訊來，說在烘焙坊需要幫忙。我趕去才知那天的剩食竟有二十至三十磅，她拿不動。於是，我們坐在路邊椅子上，將糕餅點心分袋裝好，送到附近幾家自助洗衣店。

前一陣子，政府因預算未通過而關門，許多低收入家庭領不到糧食券，面臨斷糧。蒂蒂更加勤快，不論女店員是否通知她，她幾乎每天都去找餘食，說即使只有少量，在這艱難的時刻，也能助人度過難關。我覺得她的時尚，已加披上美好善良的光澤。

世報陪您半世紀

上一則

全身傷… 奧運舉重金牌陳葦綾 「手斷也要舉槓鈴」

下一則

外公的移民路程

延伸閱讀

醫師的兼差人生

醫師的兼差人生
守望相助

守望相助
街頭那碗牛肉麵

街頭那碗牛肉麵
一道永恆而溫暖的座標

一道永恆而溫暖的座標

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

弄巧成拙

2026-03-10 02:00

守望相助

2026-03-06 01:00

年華向晚，心有花開(上)

2026-03-09 02:00

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事