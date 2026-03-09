「Sorry，裡面不可以帶包包，麻煩你去寄放一下。」因為買了自由女神像的基座票（Pedestal Reserve），我正準備進到雕像裡面去參觀的時候，卻被一名驗票員給攔了下來。我趕緊道歉，然後朝著驗票員指給我看的存包處走過去。

眼前一排排的置物櫃井然有序，我呆立了片刻，不知道怎麼個寄放法，只好去一旁的指示牌研究寄放包包的步驟。當看到需要投擲二十五美分硬幣才可以打開置物櫃的時候，我心想麻煩了，不用翻口袋就知道我身上應該是沒有帶任何硬幣的。才剛感到為難，就發現旁邊有人靠近，我抬頭，面前赫然站立著一名身形壯碩的黑人女士，我打量著她，她黝黑的臉色上泛著一層油亮的光，眉眼似乎都浸泡在這種油亮裡，略微有一絲意味不明的笑意沉浮其間。

「你不知道怎麼用這些儲物櫃吧？沒有關係，我來幫你。」她一邊說著，一邊用手在胸前衣服的口袋裡摸索。她是在跟我說話嗎？我下意識地向左右張望了一下，發現周圍確實沒有其他人，那麼她肯定是在跟我說話。

她是工作人員嗎？她沒有穿制服或佩戴任何標識，一身休閒外套，看起來跟我一樣一副遊客的打扮。我認識她嗎？我在腦子裡飛速搜索了一遍，查無此人。況且我這個從美國西部來的遊客在紐約曼哈頓（Manhattan）碰到熟人的機率，跟中彩票的機率等同。

我看她還在費勁地摸索著懷裡的口袋，這跟掏槍的姿勢有什麼兩樣？就在我拽緊了包包，幾乎轉身要逃的瞬間，她掏出了一枚二十五美分的硬幣，在我眼前高興地晃動著：「看，我就說我應該還有一枚的。」

她並沒有把硬幣塞給我，而我已經不由自主地跟著她來到了櫃子前。她一邊解說一邊示範著，投幣開櫃，示意我把包包放進去，然後鎖門。只一會的工夫，我的肩已經空了，而鑰匙在她的手裡。

不容我多想，她指著櫃子上的數字說：「記住，二十號是你櫃子的數字，別忘了。」她不知從哪裡變出來一條橡皮筋，麻利地穿在鑰匙上。她舉著鑰匙，盯著我說：「你的鑰匙，千萬別丟了，一定要放好。」然後，橡皮筋就被箍在了我的手腕上。

等我再反應過來的時候，她已經走了。 我趕緊確認了一下，這的的確確就是放著我包包的置物櫃鑰匙。沒有搶劫、沒有偷梁換柱、也沒有殺豬盤，我被一名好心人無償地幫助了。

一切發生得太快了，我只來得及補救似地對已經走遠的她大喊「Thank you」，她似乎是聽到了，回過頭來，我看到了一張油黑的臉上浮起一個亮晶晶的笑容，彷彿是秋日裡一抹融化的暖陽。

我怔立了一會，抬頭看著高舉火炬的自由女神雕像，心想，從什麼時候開始，我們已經忘了善意也是可以自由釋放而不被警惕和猜忌的呢？