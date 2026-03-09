我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

舊書的低語

玉峸
聽新聞
test
0:00 /0:00

書架上的舊書，灰塵落了厚厚一層，像歲月的輕紗，輕輕覆蓋那些泛黃的頁角。女兒七歲了，最近迷上平板，眼睛總盯著螢幕，手指滑啊滑，世界彷彿縮進那小小方塊裡，我看在眼裡，急在心頭。

我從家裡閣樓翻出兒時的繪本，一本經典的「小王子」，封面皺巴巴，裡頭的插圖還是那麼夢幻。遞給她時，她皺眉：「媽，這沒有聲音，也不會動。」我沒生氣，只是笑笑，拉她坐到窗邊的舊藤椅上，遠處能看見溫哥華（Vancouver）的天際線，雪白的北岸山脈在背景中矗立。

溫哥華的秋風從窗縫溜進來，帶著太平洋的鹹味和松樹的清香，讓人想起那些被遺忘的親子時光。女兒出生那年，我們剛搬到溫哥華，租的小公寓靠近女皇公園（Queen Elizabeth Park），那裡的採石園總是開滿鮮花，我們常常推著嬰兒車去散步，書是唯一的奢侈。丈夫加班到深夜，我抱著她，一頁頁念加拿大著名兒童繪本作家瑪麗安娜·杜布克（Marianne Dubuc）的作品，聲音低低的，像在訴說溫柔的友情祕密。那時，她的小手總抓著書邊，眼睛亮亮的，彷彿飛進了那寧靜的冬日森林裡；可如今世界變了，故事變短了，畫面變快了，我開始懷疑，我們是不是丟了什麼寶貴的東西？

「來，媽媽讀給你聽。」我翻開「小王子」，聲音慢條斯理，像老鐘擺，滴答滴答。念到小王子遇見狐狸的那段，我讀得特別慢，小瑜起初不耐，扭來扭去，卻漸漸靜下來，頭靠在我肩上。狐狸說，牠會在田裡等，等到小王子成了金黃色的麥田。她忽然問：「媽，那我們是什麼顏色？」我愣住，摸摸她的頭：「我們是藍綠的，像海灣的海水，像公園裡的常綠樹，等著彼此，永遠不孤單。」她咯咯笑，翻頁的手停了，開始問東問西：小王子為什麼離家？狐狸為什麼傷心？

那一晚，我們讀到半夜，書頁上的字像低語滲進心裡；原來，閱讀不是教她認字，而是教她聽見內心的聲音。那些年，我忙著工作，忽略了她的小宇宙，以為玩具和線上課程就能填滿，可孩子的心需要故事的橋梁，串連起過去和未來。後來，我們常去溫哥華公共圖書館，在那座像羅馬競技場的建築裡，兒童區總有新書。女兒愛極了書中那些可愛的動物冒險，她會坐在地毯上，專注地翻閱，我則在旁邊看著，心想：這座城市不只高樓和海景，還有這些寧靜時刻。

第二天，她自己拿書坐在陽台上，風吹亂她的頭髮，卻吹不散那份專注。遠處，獅門橋（Lions Gate Bridge）橫跨海灣，像守護著這片土地。我在廚房煮茶，偷瞄一眼，心想：或許這就是親職教育，輕輕的，像書頁的翻動，不強求，卻總在不經意間種下種子。我們還計畫下周末去史丹利公園（Stanley Park）的圖騰柱那兒野餐，邊看那些原住民的藝術，邊繼續讀書。

如今，平板還在桌上，可女兒偶爾會問：「媽，再讀小王子吧，或者Marianne Dubuc的那本『The Bus Ride』（公車之旅）？」我點頭，抱起書。舊書的低語不曾停歇，它提醒我，親子不是戰場，而是像溫哥華公共圖書館一樣的庇護所，裡頭的書等著我們一起翻開，發現隱藏的寶藏。在這座被山脈和海洋環抱的城市裡，這些故事，讓我們的心永遠相連接。

世報陪您半世紀

上一則

年華向晚，心有花開(上)

延伸閱讀

河岸（二）

河岸（二）
尋賊記

尋賊記
河岸（一）

河岸（一）
紅粉之間（三）

紅粉之間（三）

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整