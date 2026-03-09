書架上的舊書，灰塵落了厚厚一層，像歲月的輕紗，輕輕覆蓋那些泛黃的頁角。女兒七歲了，最近迷上平板，眼睛總盯著螢幕，手指滑啊滑，世界彷彿縮進那小小方塊裡，我看在眼裡，急在心頭。

我從家裡閣樓翻出兒時的繪本，一本經典的「小王子」，封面皺巴巴，裡頭的插圖還是那麼夢幻。遞給她時，她皺眉：「媽，這沒有聲音，也不會動。」我沒生氣，只是笑笑，拉她坐到窗邊的舊藤椅上，遠處能看見溫哥華（Vancouver）的天際線，雪白的北岸山脈在背景中矗立。

溫哥華的秋風從窗縫溜進來，帶著太平洋的鹹味和松樹的清香，讓人想起那些被遺忘的親子時光。女兒出生那年，我們剛搬到溫哥華，租的小公寓靠近女皇公園（Queen Elizabeth Park），那裡的採石園總是開滿鮮花，我們常常推著嬰兒車去散步，書是唯一的奢侈。丈夫加班到深夜，我抱著她，一頁頁念加拿大著名兒童繪本作家瑪麗安娜·杜布克（Marianne Dubuc）的作品，聲音低低的，像在訴說溫柔的友情祕密。那時，她的小手總抓著書邊，眼睛亮亮的，彷彿飛進了那寧靜的冬日森林裡；可如今世界變了，故事變短了，畫面變快了，我開始懷疑，我們是不是丟了什麼寶貴的東西？

「來，媽媽讀給你聽。」我翻開「小王子」，聲音慢條斯理，像老鐘擺，滴答滴答。念到小王子遇見狐狸的那段，我讀得特別慢，小瑜起初不耐，扭來扭去，卻漸漸靜下來，頭靠在我肩上。狐狸說，牠會在田裡等，等到小王子成了金黃色的麥田。她忽然問：「媽，那我們是什麼顏色？」我愣住，摸摸她的頭：「我們是藍綠的，像海灣的海水，像公園裡的常綠樹，等著彼此，永遠不孤單。」她咯咯笑，翻頁的手停了，開始問東問西：小王子為什麼離家？狐狸為什麼傷心？

那一晚，我們讀到半夜，書頁上的字像低語滲進心裡；原來，閱讀不是教她認字，而是教她聽見內心的聲音。那些年，我忙著工作，忽略了她的小宇宙，以為玩具和線上課程就能填滿，可孩子的心需要故事的橋梁，串連起過去和未來。後來，我們常去溫哥華公共圖書館，在那座像羅馬競技場的建築裡，兒童區總有新書。女兒愛極了書中那些可愛的動物冒險，她會坐在地毯上，專注地翻閱，我則在旁邊看著，心想：這座城市不只高樓和海景，還有這些寧靜時刻。

第二天，她自己拿書坐在陽台上，風吹亂她的頭髮，卻吹不散那份專注。遠處，獅門橋（Lions Gate Bridge）橫跨海灣，像守護著這片土地。我在廚房煮茶，偷瞄一眼，心想：或許這就是親職教育，輕輕的，像書頁的翻動，不強求，卻總在不經意間種下種子。我們還計畫下周末去史丹利公園（Stanley Park）的圖騰柱那兒野餐，邊看那些原住民的藝術，邊繼續讀書。

如今，平板還在桌上，可女兒偶爾會問：「媽，再讀小王子吧，或者Marianne Dubuc的那本『The Bus Ride』（公車之旅）？」我點頭，抱起書。舊書的低語不曾停歇，它提醒我，親子不是戰場，而是像溫哥華公共圖書館一樣的庇護所，裡頭的書等著我們一起翻開，發現隱藏的寶藏。在這座被山脈和海洋環抱的城市裡，這些故事，讓我們的心永遠相連接。