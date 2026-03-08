先生打小走路姿勢就如同鴨子似的，兩腳尖朝外呈外八字，還邁著這樣的鴨步，大搖大擺地從中國的廣州移民到了加拿大的魁北克 （Quebec）。對於他走路的姿勢，我一直頗有微詞，提醒他很多次要改正自己走路的姿勢，把腳尖擺直朝前走。他嘗試過，但總是皺著眉頭搖頭說：「從小就這樣走路，大半輩子了，現在扳直腳尖走路太不習慣了，而且腳也很痛，你就不要難為我了。」看著他難受的模樣，我也只好放棄，多年積習難改，就不要勉為其難了吧。

最近他一直抱怨腰痛，突然有一天，他主動告訴我：「我覺得如果走路不要像以前那樣外八字，腰就沒那麼痛了。」從那以後，他走了半輩子的外八字竟然不治而癒，走路再也不像從前那樣兩個腳尖往外了。我曾經費盡心思想要他改正走路姿勢，都以失敗告終，沒想到竟然因為腰疼就自動矯正了。腰疼如同一味神藥，糾正了他幾十年的外八字走路姿勢，真是不可思議。

原來，先生多年來走路姿勢不正確，造成肌肉和筋膜用力不當，牽一髮而動全身，連累到了他的腰部肌肉，進而引起疼痛。從前因為走路外八只是不雅觀，並沒有什麼切膚之痛，他改不了習慣了的鴨子步；而當腰疼來襲時，一發現只要糾正外八走路就能緩解疼痛，哪怕要忍受之前抱怨的不習慣，他也馬上自動改正了走路姿勢。

看來，這個世界上沒有什麼習慣是不能改變的。人們所謂改不了的習慣，只是還沒有遭受痛苦，或是遭受的痛苦不夠深，不願意走出舒適圈的惰性阻礙了改變自我的驅動力。如同臘梅香自苦寒來，寶劍鋒從磨礪出一樣，苦難很多時候是成功的墊腳石。譬如，蘇軾歷經被貶流放，痛失至親，在生活困頓中達到文學藝術的巔峰；特斯拉 執行長馬斯克 也是在不斷失敗中，瀕臨破產才終於把火箭送上了天。

有人說痛苦是一筆財富，可以帶給人無限潛能，實現蛻變，改變人生。此言不虛，腰疼能治好外八字腳，如同鳳凰涅槃，浴火重生。當陷入事業受挫、家庭變故、人際關係壓力、心理焦慮抑鬱的痛苦時，不妨把痛苦看作一種機緣，一種改變境遇的動力，破繭成蝶，相信黎明前的黑暗不會太久。如同尼采說：「凡殺不死我的，必使我更強大。」就算生活給了我們一記耳光，我們還可以大聲地說：「沒有上次響。」