日前與兒子一家在灣區紐瓦克（Newwark）聚餐，餐畢行至餐廳門口，剛巧餐廳播放了孫女喜歡的音樂，音量由屋内傳至停車區，孫女即興在餐廳外舞了起來。

她頭戴一頂俏皮草帽，腰身纖細柔軟，黑亮及胸的直髮隨樂音甩動，就這麼隨便擺弄頭頸手腳腰臀，好像線牽木偶，身軀靈活地上下左右運轉，一股青春活潑的氣息輕易將震耳欲聾的音樂壓縮。

小她六歲的弟弟，站在一旁傻看姊姊的舞姿。孫女不甘獨舞，拉動我和弟弟，說道：「我們大家一起跳吧。」

弟弟二話不說，滑進「舞池」，卻如同耍「功夫舞」，缺了律動倒富節奏，惹得我大笑不已。我遂模仿弟弟的舞步，弟弟愈發興奮，雙腿打橫成一字馬，兩臂懸空伸直維護平衡，欲想坐地劈腿，惜臀部離地尚差一英寸。

兩個美國老爺和一個美國老太太，此刻從餐廳裡推門而出，見我們祖孫仨歡樂耍舞，情不自持跟著起鬨，把周邊勁舞氛圍再度拉高。我家弟弟大眼直瞪，劈腿的架勢愈顯神勇，外國爺爺笑岔了氣，擺手搖頭道：「我什麼都能跳，就你這full split（一字劈腿），我做不來。」

白花花的陽光照得燦爛，音樂仍然熱烈，孩子們嬉鬧如常。我心中卻不搭調地感嘆起來，時間催人老實在太不動聲色了，我的童年與青春好像還在不遠處，竟然不知不覺已然兒孫環身。

很久沒跳舞了，可我從來聽了有感的音樂即聞音起舞，不知怎地，何時斷了這習慣？也許成了奶奶，不由得遲緩被動得多，情願觀覽別人舞動，自個兒懶得動動筋骨。

這回當街而舞，毫不猶疑羞赧，而老外爺奶更毫不示弱。該是那愛的激勵吧，縱使青春不再，我的骨血延續了我的青春，奶奶可不又年輕了一回？