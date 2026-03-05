連續幾天的雨，南加州橙縣（Orange County）的天空終於放晴，冬日的陽光帶著久違的暖意，輕柔地灑落在屋頂、車道與庭院的每一個角落。午後，我走進車庫，推開側門，趁著這難得的晴朗時光曬曬太陽，也順道看看園中正悄然萌動的花草。

甫一踏出門，一抹鮮亮的黃色便映入眼簾。一朵小菊花般的蒲公英，挺立在斜坡的常春藤間，彷彿正向我揮手致意。在它身旁，另一株蒲公英已結成圓圓的白色絨球——那是花謝後凝聚而成的種子。微風吹起，小小的種子宛如撐起一把把小傘，輕盈地隨風飄散；落地之處，便孕育出新的生命。蒲公英以頑強的姿態，無聲地訴說著自己的故事。每一次與它相遇，我總會停下腳步，細細欣賞這份小巧而堅韌的美。

沿著步道往右走，玉樹也開著一簇簇粉紅色的星形小花。這幾株玉樹，是搬家時我從舊家折下幾根枝條扦插而成，原本只是想替新家添些綠意，沒想到短短幾年間便長得高大茂盛，如今又以細緻的花姿報喜。玉樹屬於多肉植物，耐旱好養，對我這個常常忘記澆水的園丁而言，再適合不過。它又俗稱金錢樹，寓意財源滾滾，厚實如玉的綠葉，象徵繁盛與安定，每當花開，好像為家中灑下一份溫暖的祝福。

穿過後院，香雪球沿著石牆縫隙與步道邊緣蔓延，潔白細小的花朵成簇盛開，花形呈半球狀，伴隨著淡淡清香。花開最盛時，整株植物宛如覆上一層白雪，景致清雅而動人。香雪球植株低矮，花謝後會結出大量種子，翌年氣候轉涼、土壤濕潤時，種子便自播發芽，迎來新的花期，展現大自然的循環與韌性。

繞到側院，一陣濃郁的花香迎面撲來。這株玫瑰幾乎全年吐蕊，此刻兩朵深紅而艷麗的花朵正舒展花瓣，香氣純粹，令人心曠神怡。旁邊還有幾株不同顏色的玫瑰，隨著季節輪流開花，使花園四季皆有生機與色彩。先生知道我喜歡玫瑰，卻不希望特意花錢買花；每逢節日，若正值玫瑰盛放，他便剪下幾朵插入花瓶，用這份源自庭院的芬芳表達心意。每一次看見花瓶裡的玫瑰，我都能感受到一種溫柔的默契。

側院鐵門旁那株松紅梅也不遑多讓，尖細如松的葉片間，綴滿了宛如小型梅花的粉色花朵，在冷涼的空氣中傲然吐芳。幾隻蜜蜂無視寒意，在花間嗡嗡飛舞、採蜜不歇，構成一幅生動的冬日景象。

穿過鐵門回到前院，前門旁的園圃裡，兩株山茶花靜靜矗立，枝頭已吐露深紅花苞。農曆新年到來時，它們便會陸續綻放，一朵朵層層疊疊，端莊高雅，花心點亮金黃，為新歲增添喜氣。

在這個靜謐的午後，看著這些植物不畏寒風，依然展現各自的美，它們不僅為冬日添上一抹柔和色彩，也為庭院帶來暖意，更悄悄點亮了我的心。感恩這份來自自然的饋贈，願新的一年，我也能如這些花朵般迎寒而綻，心懷希望與豐盛。