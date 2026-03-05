紐約（New York）今年的冬天來得比以往早，一夜的寒風凜冽，把樹上所殘存不多的枯葉都打落殆盡了。這裡是市郊內的一個小鎮，晨間的街道上並沒有多少行人，兩旁的路燈閃透出微光，我在窗內望著風雪過後那一片蒼茫的大地，喜見這正陷入戰亂與紛擾中的世界，竟然也可以呈現出如此純淨並安逸的一面。

我瞥見街頭頻有車輛急駛而過，於轉瞬間即消失得無影無蹤，那可是人生中的每個雪泥鴻爪？走過了，卻不曾留下痕跡。我忽然念起早已遠去的好友，人生來去本就太匆匆，世間的因緣際會多無常，只盼大家都能把握當下，當珍惜時且珍惜，莫要日後空遺憾。

我一向喜歡紐約四季分明，鍾情於它在每個風貌不同的季節裡渾然天成的獨特景色。且看春日那許多含苞待放枝葉，以碧綠與粉嫩交織成對未來的希望，另有夏天在驕陽下盛開的朵朵繁花，秋天萬里無雲中的滿處紅葉，再加上冬天成片光潔耀眼的無瑕雪地，紐約的四季依時輪替交錯，為人間譜出一幅幅美麗的圖畫。

也不知道從什麼時候開始，從小就生長在台灣的我，竟對紐約的冬季有著特別的偏愛，尤其是冬季雪後那明朗淨潔的長空，連四周的氣息中都透著可人的清香，彷彿為混沌大地又再次燃起了新的希望。是啊！若無一番寒徹骨，又怎識得梅花香？

即使是必須上班的日子，每逢大雪紛飛的時候，我總喜歡套上厚厚的長靴，刻意踩在那片軟綿綿的雪地上，留下成串不規則的腳印。一路上我的腳印深邃，像是所經過的人生軌跡，人生幾何，充滿了訴不盡的喜怒哀樂，而歡樂的時光總是稍縱即逝，我回頭想尋找曾在雪地裡走過的足跡，並告訴自己不要忽略了眼前看似平凡的幸福。

雪後的公園也是我愛隅隅獨行的地方，看到那些無懼嚴寒的枯枝上掛滿了雪滴，在瑟瑟的冷風中卻依然傲自挺立，常使我的內心充滿感動。它像是聲聲對我說：熬過了嚴冬酷寒，春天還會太遙遠嗎？

冬季裡磨人的風雪，教我應該以平和的心去面對人與事，只有不懈的堅持才能守住原則，也只有持久的毅力才能化解困境；風雪生信心，真是良有以也。