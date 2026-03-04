最近搭乘走西地中海的郵輪，起點是西班牙第二大城巴塞隆納（Barcelona），太座和我從沒去過，所以跟船公司訂了三天的巴塞隆納遊。我們早幾天到，一來能調整時差，二來可以體驗巴塞隆納當地風情。

從洛杉磯 （Los Angeles）直飛十二小時抵達巴塞隆納，船公司有人接機，直送大華酒店（Majestic Hotel），酒店坐落在市中心的格拉西亞大道上。格拉西亞大道號稱比美巴黎的香榭麗舍大道，寬廣的行人道上大樹成蔭，有專用的自行車道和公車道，中間是四條汽車道，馬路下方則有地鐵 。這條長約一哩的街上林立著各大名牌精品店，街上行人熙來攘往，穿梭不息，確實不遜色於香榭麗舍大道。

西班牙人吃飯時間晚，旅館兩個餐廳都要到晚上七時半才開門，我們平常六時就吃完飯的人沒辦法等那麼久，就在一樓酒吧覓食。酒吧菜單主打各式酒水和下酒小菜，看到菜單上大名鼎鼎的伊比利亞火腿，馬上點一盤來嘗鮮，深紅色的薄片，外帶一絲白色肥肉，在嘴裡沒咬兩下就化了，果然名副其實，好吃。

第二天早上發現飯店早餐也提供伊比利亞豬，而且種類繁多，除了薄片腿肉，還有里肌肉、香腸，五花八門，一大長盤接著一大長盤任人取用。只能怪自己前一晚沉不住氣，花了二十八歐元叫了一盤十二小時後可以免費吃到飽的肉。連續三頓早餐吃下來，我想以後伊比利亞豬看到我都會調頭跑。

巴塞隆納最重要的地標是蓋了一百四十多年還沒完工的聖家堂（La Sagrada Familia），是遊客到巴塞隆納必須打卡的地方。教堂建築占了整條街，我們這組同船的四十人由導遊領隊，先順著人行道繞一圈參觀取景。因為聖家堂仍在建築中，鷹架、安全網、高架起重機到處都是，不過仍可感受到磅礡高聳的氣勢。

聖家堂在平面圖上看似一個十字架，架頭朝北，也是祭壇的位置，架底朝南是入口正門所在，橫架東西向則是兩個側門。平常教堂正門牆是建築重點，建築師往往精心設計，表現天堂和地獄生活的對比，警惕世人在世時要遵循上帝的旨意，往生才能回到天家，免被遺棄地獄。但聖家大教堂的正門仍在興建中，只見幾根約人高的巨石柱子拔地而起，要等完工起碼也是三、五年後的事。

東側門是最先完成，也是目前的入口，是原建築師安東尼．高第的作品。風格壯觀華麗，雕刻精細，講的是耶穌誕生和成長的故事，三扇門則以聖經金句「信望愛」命名。

西側門則是多年後由另一名建築師依高第的原始構圖設計完成。這門講的是耶穌受難記，以十九幅石雕從最後的晚餐、門徒出賣、受審判罪、釘上十字架、受難下葬，講到耶穌最後復活回天家。石雕多以直線平面為主，風格和東側門完全相反。

教堂裡更是金壁輝煌，陽光從四面牆上的彩色玻璃窗穿進來，灑滿了一地。不少信徒靜坐祈禱，但還是像我們這樣慕名而來的觀光 客居多。

巴塞隆納的建築有高度限制，由飯店頂樓露天餐廳一眼望出，全市平坦無奇，唯有聖家堂一枝獨秀，如鶴立雞群，非常顯眼。希望在教堂完工日，我們還能回來重遊。