鏟雪記

黃彥琳
美東冬季風暴來襲的第二天，外子打開大門本想出去鏟雪，看到外面約五吋厚的皚皚白雪，再加上空氣中不斷飄落的細雪，搖搖頭嘆口氣，搞笑地說：「這時候特別想念兩個孩子，要不要打電話叫他們回來？」

過去一下雪，兩個孩子總會立即穿上羽絨外套主動出門鏟雪，我們從來不用發愁；但如今，孩子們都成家立業搬到外地了，家裡剩下兩個已過耳順之年的老人，大家你看我，我看你，都不想離開溫暖的屋子。鏟雪？明天再說吧。

隔天拖到太陽快下山了，外子終於拿起鐵鏟外出鏟雪，忙活了半天進屋告訴我：「放棄。雪已經變成冰，鏟不動了。」再過一天是周三，因為冰封大地，政府部門繼續關門，外子認為周四不可能再繼續放假了，無論如何車道需清出一條雪路，至少讓一輛車可以出門。我拿起鏟子本想幫他，但出門一看，車道前的白雪堅硬如冰石，萬一不小心滑倒，老骨頭哪堪摔？

我們只好回屋，拿起手機找鏟雪服務，撥了好幾通電話，不是費用被哄抬，就是沒有空。業者在電話裡告訴我，他們這兩天的生意突然暴增，人手不夠，無法再接單了。找不到鏟雪服務看來已是冬季風暴的現況，怎麼辦呢？

放下手機嘆口氣，我們決定自己來，但不能用蠻力鏟雪，得動動腦。

首先，我查了一下當天最高溫是下午三時，雖然還是冷到攝氏零下六度，但已是較好的時段。然後再準備兩個大桶子，從緊鄰車庫的洗衣房接熱水，一桶一桶地從車庫門口開始，往雪地邊緣傾倒。倒的時候水桶口要盡量壓低，讓熱水能維持溫度迅速流過雪地。

我倒熱水時，外子就負責鏟除化開的冰。如此這般，不知倒了多少桶熱水，一條乾淨見地的道路終於成功出現。那時大約下午四時半，水龍頭已經流不出熱水了，我們竟然用光了家庭熱水爐裡儲存的熱水。

孩子們離家空巢後，我們兩老第一次面對雪變冰的棘手問題，沒想到藉著熱水助攻，不到兩小時就順利解決了。老伴很開心，嚷嚷著省了一百元雇人鏟雪的費用，馬上和我上車去吃自助餐，慰勞老骨頭。

