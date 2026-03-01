我的頻道

怡安里
挪威的峽灣之美舉世聞名，老伴一直想去，正好住在加州的好朋友要組團去，這個機會自然不能錯過。

這次去挪威的行程總共十二天，六天陸地遊，六天搭郵輪。我們從挪威首都奧斯陸（Oslo）啟程，乘坐大巴沿著濱海高速公路一路往北開，到達挪威第二大城勃根（Bergen）。挪威地形狹長，要領略峽灣風光，還得上船沿著海岸繼續往北，沿途一路欣賞。經過北極圈，到達歐洲大陸最北端的洪寧斯沃格（Honningsvag），與俄國隔著巴倫支海遙遙相對。

這艘郵輪有個特色，幾乎每個峽灣，都有一個港口讓它停靠。原來這艘郵輪兼具當地居民的交通工具，有點像我所熟知的台灣鐵路局慢車；可以讓居民把車開上或開下郵輪，還可以看到農產品上下船，達到互通有無的目的，人多的港口靠岸的時間就長一點，反之則短些，總之相當機動。停留時間長的港口，導遊帶著我們下船，在港口附近蹓躂，並介紹附近的景點及歷史文物，讓我們學到不少知識。

導遊是一名身材高大，年約四十左右的斯拉夫人，長年住在北歐。他腿長、步幅大、走得快，我們這些七、八十歲的老先生、老太太跟不上，常被他甩得遠遠的。

話說船到特羅姆瑟（Tromso）後，這是我們旅遊團終點的前一站，靠岸的時間足夠讓導遊帶我們下船一遊。天氣不冷，但是煙雨濛濛，導遊要帶我們走過大鐵橋，到對岸的教堂參觀。走在鐵橋上時，微雨驟停，天空出現一道色彩鮮艷的大彩虹，大家忙不迭地拿著手機或相機拍照。

好不容易，老伴照到數張令她滿意的彩虹，我轉頭看見導遊遠遠走在前面，耳機已經聽不到他的聲音。趕著要追上他時，忽然覺得腿好像不聽使喚地愈走愈快，眼看就快要衝入車水馬龍的橋底圓環。要命的是，橋上人行道沒有扶手或阻攔物，可以緩和我向前衝的力道。慌亂之間，右手好像抓住了什麼東西，可是前衝之勢又讓我停不下來，眼看就要一頭往前栽，順勢撞上橋邊的鋁製防護網。因為我正在吃抗凝血劑，頓時血流滿面止不住，情況著實嚇人，一對年輕挪威夫婦正巧從旁經過，立刻掏出手機打電話叫救護車送我去急診。

急診室值班的醫師聽完我的敘述，要我立刻住院，她要觀察我是否有腦震盪，又帶我去做電腦斷層掃描，確認是否有顱內出血。住院醫師幫我簡單處理額頭與眼睛附近的傷口後，打電話給醫院的整形外科主任，請他幫忙縫合傷口。

因為行前買了旅行保險，心想保險應該會給付住院相關開銷，在麻醉藥的作用下，就放心大膽地好好睡了一覺。第二天醒來精神飽滿，胃口大開，到樓下的小食堂飽餐了一頓，回病房等醫院通知出院。

本以為會收到一份天價帳單，因為住院、手術、再加上檢查與電腦斷層掃描，沒有上萬，應該也得好幾千元。誰知挪威人民的教育與醫療都是由政府負擔，我這個遊客也跟著享受了免費醫療福利。

世報陪您半世紀

保險 郵輪 挪威

上一則

窄屋（一一）

