德州 的傍晚，天黑得很慢，社區裡傳來割草機與汽車回家的聲音，我坐在客廳靠窗的沙發上，手機裡滑過的，是最近朋友圈裡反覆出現的一個詞——「斬殺線」。

這個原本屬於經濟新聞的名詞，不知何時被搬進了日常生活。房價 有斬殺線，收入有斬殺線，孩子的教育與醫療保險 ，也彷彿被畫上了一條無形的線，一不留神，就可能被生活往下按。

廚房裡，鍋裡的湯在小火上咕嚕作響。女兒楠楠坐在餐桌邊寫作業，卻忽然抬起頭，用一種毫無防備的語氣問我：「媽媽，我們家有錢嗎？」這個問題來得很輕，卻讓我愣了一下。沒有比較，也沒有焦慮，只是孩子對世界的好奇。

我沒有立刻回答，而是從抽屜裡拿出一張白紙和一支筆，坐到她身邊。我先在紙上畫了一條水平線，楠楠湊過來看，我接著在那條線上方畫了兩個稍微大一點的人頭，標上爸爸、媽媽；線的下方，畫了幾個小一點的人頭，其中一個是她。我又在那條線上添了幾道波浪。

「這不是普通的線，」我告訴她，「這是一條水面線。」楠楠一下子明白了。我索性把畫補完整，把爸爸媽媽畫成在水裡拚命游泳的樣子，楠楠看著，忍不住笑出聲。「那我們在幹嘛？」她指著自己問。我把她的小人頭往上抬了一點，讓她的頭剛好露出水面。「你們，被我們托著。」我指著那條水面線，補了一句：「這條線，就是大人們最近常說的——斬殺線。」

楠楠皺了皺眉，顯然覺得這個詞不太友善。「只要頭還在水面上，就能呼吸。」我說，「一旦沉下去，就會很辛苦。」她想了想，又問我：「那你們為什麼游那麼用力？」我低頭看著那張畫，回答她：「因為我們想讓你們的頭，露得高一點。」楠楠伸出小手，比了一個高度：「要這麼高嗎？」「愈高愈好」，我笑著說，「這樣浪來的時候，妳也不容易被嗆到。」

那一刻我明白，對孩子來說，「有錢沒錢」並不是帳戶裡的數字，而是能不能安心呼吸。

在德州生活，看起來寬闊，其實精打細算，車是必需品，保險與稅金一樣不能少。許多家庭的日子，都是「剛剛好」：收入剛剛好，支出剛剛好，稍有變動，就得再多用一點力氣。這個「剛剛好」，意味著不敢停、不敢病、不敢輕易鬆手。就像在水裡游泳，一慢下來，就可能往下沉。

朋友圈裡的斬殺線，彷彿每天都在悄悄升高。超市裡的價格標籤更新了，學校寄來的通知單後面總跟著新的費用說明，於是，爸爸媽媽們踢水的速度只好再快一點。

楠楠最後又問我：「那我們家算有錢嗎？」我想了想，對她說：「我們家沒有站在很高的地方，但也還沒有沉下去。」她點點頭，轉身回去繼續寫作業。

我盯著那張畫看了很久。原來，所謂的斬殺線，不只是壓力的代名詞，也是一條提醒我們彼此托舉的線。只要孩子的頭還露在水面上，哪怕只是剛剛好，我就願意繼續游下去。