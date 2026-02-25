兩個小孫子都在我們居住的印第安納州 的一所小學讀書，大孫子上二年級，小孫子上學前班。前不久，我們收到學校來信，邀請我和太太參加該校舉辦的「祖父母日」（Grandparent's Day）活動，我們和親家夫婦倆都去了。

那天來的祖父母和外祖父母還真不少，我們提早半小時到達會場，但台下原有的長椅和臨時加的座椅幾乎都已坐滿，還有人不斷進來，校方趕緊再拿來許多折疊椅，讓每個人都能坐下。

學生們在老師的帶領下依次進入會場，坐在台下最前面幾排的座位上。我站起身想尋找兩個孫子，但因為離得遠加上孩子多，都穿著統一的校服，還真不容易找到。

我那大孫子可能知道我們會找他，也起身回頭看，在找到彼此的同時，我們互相招手致意。

「祖父母日」的活動正式開始，先是校長做熱情洋溢的開場白，話語間帶著幽默，不斷引來笑聲，接著就是學生們的表演，有唱歌、舞蹈、奏樂，以及朗誦。我發現這場表演不是挑選一些學生出來作秀，而是讓所有的學生都參加，每一個學生至少要加入一個節目，如果不唱歌不跳舞，就參加朗誦。

當看到幾十個四、五年級的小學生，拿著各式各樣的樂器上台，說實話我挺驚訝的，心想這麼小的孩子就能組成一個樂隊演奏？聽指揮的音樂老師一番話後我才明白，學校的想法是讓所有學生都學一樣樂器，能學到何種程度無關緊要，重要的是透過接觸音樂來培養情操。事實上，學生們這次在台上的樂器演奏，只是很簡單的一段曲子，甚至可以說就是幾個一連串的音符而已，但聲音齊整，這就不錯了。這些學生在台上演奏樂曲，還是像模像樣的。

大會結束後，祖父母和外祖父母們分別去教室和孫輩們一起活動。我太太和親家母去了小孫子那裡，聽太太說，小孫子的老師要孩子們分別說出以二十六個英文字母 開頭的字，這些孩子能說出不少，只是很多他們還不會寫，這時老師就請他們的祖父母和外祖父母寫給孩子們看，以此互動。之後，大人們還在教室裡和孩子們一起玩賓果遊戲。

我和親家公來到大孫子的教室裡，和他一起作畫。孫子在一個大的聖誕節 禮物紙袋上先畫上雪花，我畫了月亮、星星還有聖誕樹，孫子接著畫樹上掛的禮物；親家公畫了一頭鹿，我們三人還一起完成了一個雪人的畫像。最後孫子又畫了兩個彩色的禮物紙包，並在紙袋上寫了自己的名字，看來小傢伙已經在期盼聖誕節禮物了。

老師給了兩張印有我大孫子側面剪紙頭像的紙，還有簡易的畫框，我們一起在畫框上畫了一些圖案，孫子將紙用膠水貼在畫框中，就做成了兩張相片，我和親家公一人拿一個留作紀念。孫子隨後又領我們去看他在教室外牆上展示的填字作品，主題是「我的弟弟」，他選用了「有趣」、「特殊」、「睡覺」、「玩耍」、「跳舞」、「吵架」、「哭泣」、「讓人吃驚」等幾個詞語來描述他弟弟， 準確又有趣。

這次參加孫子學校的「祖父母日」活動，既了解了兩個孩子在學校學習和成長的情況，也透過和他們的互動，增進了情感交流，應該為學校這一做法點讚。