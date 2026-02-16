我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

不再尋尋覓覓

潤蘇
聽新聞
test
0:00 /0:00

相信如今大家開車都理所當然地利用衛星定位（GPS）來導航認路，然而我六十年前初來美國開車找路時，既沒有谷歌地圖（Google Map），更沒有GPS，唯一能依靠的就是一張嘴和紙本地圖。

一九六五年我獲得加州駕駛執照後，平時開車上下班、買菜、接送孩子、去銀行郵局辦事，開的都是熟悉的路，很是順暢，既不需問路也不必查地圖。然而一旦到了周末出外遊玩，或者去朋友家拜訪，那就各種情形都會發生了。

我出門前自然都會先查看地圖，看清楚大概路線，即便我們家是老公開車也不例外。他年高德劭，而且開車經驗比我豐富，自然由他掌舵，而我這個副手就負責看地圖指揮。偶爾指揮不對或理解錯誤，把車開上了相反方向，一般公路還好，找個地方一百八十度調頭即可，然而要是在高速公路上，那就麻煩了，得先下交流道再找反方向的入口，不但花費寶貴的時間，還可能發生驚險鏡頭，幾句互相埋怨或沉默無言的冷待遇自是少不了的。

有一次訪友，本來大家高高興興地出門，可是到了朋友家附近就是找不到那條街，問了加油站的小哥，一番指點，結果又回到了加油站原處。那時還沒有手機這玩意，只好給了兩毛五分錢借他們的電話，打給朋友求救，好心的朋友叫我們就地等待，他自己開車來帶我們去他家，這也成了以後我們每次去他家都要被拿出來講的笑話。

說起紙本地圖，初始大家都是到加油站去索取免費的地圖，相信許多人車子副駕駛座前的置物箱裡，都裝滿了由加油站得到的各個城市地圖。後來看見有些朋友用裝訂成冊、精美的湯姆士地圖（Thomas Map），我們也每隔兩年到Costco買一本更新，不但使用方便，還可以在上面貼便利貼寫小抄。現在湯姆士地圖這個名字隨著GPS的到來，已成了我那代開車人的記憶，走入了歷史的長河。

二○一○年我要換車時，考慮的首要條件就是要有GPS，清空我車子裡塞得滿滿的置物箱，丟掉所有用得破破爛爛、大大小小的各種地圖，所以就選了豐田油電混用第三代的Prius，配備了完整的導航系統。此後，我終於擺脫了多年開車問路、尋尋覓覓的不確定，只要上路前輸入正確的地址，聽從導航指示，就可一路安心駕駛前往目的地了。

世報陪您半世紀

加油站 加州 豐田

上一則

去聽老泰勒唱歌

下一則

台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

延伸閱讀

杭州女使用15元無人洗車機 洗壞保時捷 店方只肯賠這數字

杭州女使用15元無人洗車機 洗壞保時捷 店方只肯賠這數字
「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應

「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應
老師，您不可以這樣（二）

老師，您不可以這樣（二）
恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害

恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

自願的歸途

2026-02-12 01:00

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子