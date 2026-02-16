相信如今大家開車都理所當然地利用衛星定位（GPS）來導航認路，然而我六十年前初來美國開車找路時，既沒有谷歌地圖（Google Map），更沒有GPS，唯一能依靠的就是一張嘴和紙本地圖。

一九六五年我獲得加州 駕駛執照後，平時開車上下班、買菜、接送孩子、去銀行郵局辦事，開的都是熟悉的路，很是順暢，既不需問路也不必查地圖。然而一旦到了周末出外遊玩，或者去朋友家拜訪，那就各種情形都會發生了。

我出門前自然都會先查看地圖，看清楚大概路線，即便我們家是老公開車也不例外。他年高德劭，而且開車經驗比我豐富，自然由他掌舵，而我這個副手就負責看地圖指揮。偶爾指揮不對或理解錯誤，把車開上了相反方向，一般公路還好，找個地方一百八十度調頭即可，然而要是在高速公路上，那就麻煩了，得先下交流道再找反方向的入口，不但花費寶貴的時間，還可能發生驚險鏡頭，幾句互相埋怨或沉默無言的冷待遇自是少不了的。

有一次訪友，本來大家高高興興地出門，可是到了朋友家附近就是找不到那條街，問了加油站 的小哥，一番指點，結果又回到了加油站原處。那時還沒有手機這玩意，只好給了兩毛五分錢借他們的電話，打給朋友求救，好心的朋友叫我們就地等待，他自己開車來帶我們去他家，這也成了以後我們每次去他家都要被拿出來講的笑話。

說起紙本地圖，初始大家都是到加油站去索取免費的地圖，相信許多人車子副駕駛座前的置物箱裡，都裝滿了由加油站得到的各個城市地圖。後來看見有些朋友用裝訂成冊、精美的湯姆士地圖（Thomas Map），我們也每隔兩年到Costco買一本更新，不但使用方便，還可以在上面貼便利貼寫小抄。現在湯姆士地圖這個名字隨著GPS的到來，已成了我那代開車人的記憶，走入了歷史的長河。

二○一○年我要換車時，考慮的首要條件就是要有GPS，清空我車子裡塞得滿滿的置物箱，丟掉所有用得破破爛爛、大大小小的各種地圖，所以就選了豐田 油電混用第三代的Prius，配備了完整的導航系統。此後，我終於擺脫了多年開車問路、尋尋覓覓的不確定，只要上路前輸入正確的地址，聽從導航指示，就可一路安心駕駛前往目的地了。