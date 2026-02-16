去年十月，烏克麗麗上課日的前一天晚上，陳老師突然在群組上徵求月底課堂表演的自願者，雖然他早就預告，但多數人皆沒放心上。我看著手機半晌，群組內一片靜寂，沒有人有勇氣接下挑戰。

烏克麗麗是洛杉磯 郡鑽石吧 長青會（Diamond Bar Evergreen Club）五月新開設的彈奏課程，名額一下子爆滿。在陳老師竭盡全力、辛辛苦苦的教導之下，長青會九月的慶生及節日活動，有二十幾人自願上台，初試啼聲便贏得滿堂彩。但大家都心知肚明，靠著團隊的掩護，誰搶拍、誰按錯弦都不易被察覺；這次的課堂表演雖然可組隊，卻限定人數，簡直是「潮水退去便知誰沒穿褲子」的最佳詮釋，難怪大夥觀望。

以為就此會不了了之，沒料到陳老師祭出電腦抽籤的絕招。我是個緊張型的人，早在預告時便找Tina等人組隊、選歌，橫豎伸頭縮頭都是一刀，便自願打響課堂表演的第一槍，四人樂團就此成形。

Tina在LINE上組了一個「自彈自唱」群組，解決大家不易聚在一起練習的難題，各種細節都在社交平台上一來一往搞定。起初，我們沒有任何構想，只朝著行禮如儀、下台一鞠躬的刻板方式進行，各自埋頭猛練。有一天，我在群組裡提議，將我們的團隊取名為「百齡樂團」，Jane回應：「四個人的年齡總數超過兩百五十歲，何不叫『二百五』？」這二百五除了年齡，還有技巧不在線之意，真是一語雙關。

Jane的神來一筆讓我靈光乍現，點子如雨後春筍一一冒出，先為四個人賦予職稱，Tina為主唱、Jane和Nancy是伴奏，我自任文宣，問大家想要什麼樣的獎狀？Nancy好奇地問：「還有獎狀？」我回說：「對，自己送自己，像是金酸莓獎、爛蘋果之類的。」在大家七嘴八舌下，終於定名為「最佳搞笑自彈自唱獎」。我趁空買了幾串紫得發亮、綠得發光的錫箔紙絲帶，再帶上幾束紅、黃、橘塑膠花和一卷緞帶回家手工製作；完工後一看， 緞帶鑲邊的獎狀幾可亂真，綴著大花長及肚臍的花圈夠俗艷，足以達到自嘲和誇張的搞怪效果，自此，我們將表演定調為自娛娛人的搞笑型態。

一上場，我們一邊刷弦一邊大喊：「我們是二百五樂團」，瞬間引來一陣爆笑。我在開場白提及：從五月起加入這個彈奏課程，從此家事三七五、丈夫進冷宮，大珠小珠耳邊起、嘈嘈切切響不停；當我說到學習過程有如攀爬喜馬拉雅山 ，過了頂峰以後就……，三名團員馬上大聲接腔：「容易啦」，頓時響起眾人贊同的掌聲。我接著說學習烏克麗麗的心態是萬丈深崖縱身一跳，團員接著回應：「心甘情願啦」；提起團體表演的互相掩護和眼前課堂表演的緊張，大夥都心有同感。

一曲「鄉間的小路」表演完，陳老師和會長應我們私下邀請，為我們頒發獎狀、戴花圈；壓軸的一幕是會長預先以套上「最佳勇氣獎」的紙形獎杯相贈，推波助瀾地把搞笑橋段推上最高潮。

一周成軍、一日解散的二百五樂團，讓我們四個人拋掉拘謹得以瘋狂一回，真是難得的經驗，也為我們的人生留下一段能一再咀嚼的回憶。