去年秋冬轉換時，兒子藉著參加USPSA實用射擊比賽的機會，帶我和妻子前往鳳凰城（Phoenix City）遊玩了三天，讓我們這對年近古稀又返美國的東北佬，在大腦與心靈儲存了旅美新記憶。

鳳凰城坐落常年乾涸的鹽河兩岸，是美國亞利桑納州 的首府和州內最大的城市，產業主要有服務業、航太工業、電子工業、軍火工業等，人口超過一百六十萬，為美國第五大城市。

啟程當日清晨，兒子駕車沿著十號公路一路疾馳，行駛兩個多小時，前方路段映現一塊彩色標牌：「亞利桑納州歡迎你」。進入新地域後，窗外湧現新風景：路兩側廣袤原野生長著一簇簇連片的矮科樹木，原野後面是連綿起伏的群山，山體荒蕪裸露，高低錯落，盡顯千姿百態，鋸齒狼牙之形態。

太陽偏向西天，路段出現堵塞，兒子慨嘆：「進入鳳凰城了。」我連忙望向窗外，錯落有致的建築映入眼簾，雖然造型各異，但遠沒有洛杉磯 （Los Angeles）市區的高樓大廈宏偉壯觀；大同小異的是，城區公路同樣堵塞。

駛過鳳凰城市區，兒子加大馬力奔向射擊比賽場報名處，辦理完相關手續後，帶我倆入住附近一家希爾頓飯店，休息片刻，起身奔向市區尋找餐館。導航將我們載到一家東北小廚，進入房門，親切熟悉的鄉音問候湧入耳膜。入座點上四道菜，餐館女主人欣喜地說：「你們是撫順人，我們是老鄉，我的老家是大連。」接著邊吩咐備菜邊與我們攀談。從中我們得知，他們一家十五年前來到美國，先在加州打拚創業，家境逐漸殷實後，舉家遷至這裡繼續開餐館；如今，全家男女老少七人均在這裡生活。

翌日早起，兒子直接前往射擊比賽場地，留我們二老隨意觀光。在飯店用過西式早餐後，我們倆圍繞著飯店信馬由韁閒逛起來，飯店南側是一處偌大的高爾夫球場，綠毯似的場地上，有十餘名老者正揮舞球杆，將一顆顆白色小球擊向遠方；北側近處是一片空曠原野，生長著眾多的矮科樹木和奇特仙人掌。

午後三時，兒子射擊比賽歸來，休息一小時，又駕車載我倆奔向一間燒烤餐館。餐館為華人 開辦，但前台與館內服務員均為墨西哥人，這間餐館吸引我們目光與心神的，是不太地道的東北菜及餐館內靈動的焱鳳凰標誌。

品嘗完他鄉異域的家鄉菜，已是華燈初上，星斗漫天。兒子說：「鳳凰城僅有的一家大華超市離這兒不遠，我們去看看。」走進大華超市，我們彷彿回到了洛杉磯華人區，乘興購買了兩袋打折韓國麵粉和特色糕點，留作鳳凰城之旅紀念。

第三日早晨，旭日東昇，朝霞滿天，兒子駕車把我倆載到射擊賽場觀賽。耳膜立刻灌滿了清脆響亮的槍械射擊聲，背負著觀賞者與錄影師雙重職責，我和妻子陪伴兒子完成了八輪射擊比賽。爾後駕車駛離賽場、駛出鳳凰城，踏上洛杉磯歸途。