中午的陽光穿過兒童醫院高高的玻璃窗，落在一隻隻柔軟的小動物身上。熊、小兔、恐龍、小羊，它們安靜地躺在捐贈箱裡，毛線在光裡泛著溫柔的顏色。護士輕輕抱起其中一隻小熊，忍不住笑了：「孩子們一定會喜歡的，這些玩偶來得正是時候。」

這一百隻鉤織玩偶，來自亞城（Atlanta）基督教西北堂的一群姐妹，她們用雙手，把時間和心意一針一線地縫進毛線裡，然後把這些溫柔送給正在經歷病痛的孩子們。

幾天前，同樣的一雙手，還把一頂頂手織的帽子送進了癌症 中心。那些正接受化療的人，因藥物而失去頭髮、感到寒冷與脆弱，而這些柔軟的帽子，也輕輕覆蓋住了那份不安與孤單。

這個專案有一個簡單卻動人的名字：「編織快樂，分享喜悅，傳遞愛心」。它的初衷也同樣簡單：把看不見的關懷，變成可以被觸摸的溫暖。這一切，源於一個人的經歷。

聞君姐妹曾因病住院，那段日子裡，她的大女兒送給她幾套鉤織材料，希望她在治療與等待之間，有一點可以安放心緒的事情。毛線在指間穿梭的過程中，一個小小的作品在手中成形，那份完成感與溫柔，也會悄悄安撫人心。她說：「哪怕只是一個小動物，對生病的人來說，都是一種被記得、被惦念的感覺。」

後來，她把這個想法帶回了教會：「如果這樣的安慰曾經幫助過我，那麼，是否也可以用來安慰別人？」二○二五年初，一個微信 群悄悄成立了。起初只有幾個人，帶著「試試看」的心情，但當第一隻小動物完成、第一頂帽子出現在群組裡，那個小小的火苗被點燃了。

成員中有的是在疫情 期間學會鉤織的媽媽，習慣為家人做禮物；有的是大學教授，第一次拿起鉤針，卻認真得像在完成一項研究；還有來美國探親的長輩，一聽說這些帽子是要送給化療病人，立刻織了七頂，又接著織了五頂。

和購買現成的禮物不同，手工編織是一件需要「慢」的事。「每一針每一線，都是把愛縫在裡面」，一名姐妹這樣說。也正因為如此，它們帶著一種特別的重量——不是金錢，而是時間與心意的重量。

為了讓這個專案持續下去，姐妹們自發籌集了一小筆基金，用來購買毛線與材料。聞君常常默默補貼，讓更多從未接觸過毛線的人也能加入。

當這些溫暖被送到醫院時，它們被鄭重地接住了。癌症中心的護士說：「這些帽子真的太漂亮了，而且來得正好。」天氣轉涼，這批手織帽子正好可以送給那些因化療而失去頭髮的病人，讓他們在寒意裡多一點被照顧的感覺。兒童部的護士也說，這些可愛的小動物會陪著孩子們度過住院的日子，在陌生的房間裡，給他們一點熟悉的柔軟與一點點勇氣。

聞君常說，這是一個屬於大家的故事，「這裡有很多人，從零開始，只憑一份愛心，完成了一件又一件作品。」有一名參與者曾說：「當你願意接受別人的幫助，那份愛會留在你心裡。等你走過了難處，你自然就想把它傳給別人。」

在這個由毛線、鉤針和一雙雙溫柔的手所組成的小小群體裡，愛，正是這樣被一針一線地編織著。不張揚，不喧嘩，卻真實而持續地把溫暖送到需要的人身邊。