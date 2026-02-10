美國的食物銀行（Food Bank）為非營利性組織，接受食品捐贈，並將這些食物分發給社區內的需要者，對於面臨經濟困難的家庭，食物銀行營造一個關懷弱勢的社會氛圍，確保有需要的人能夠獲得足夠的食物和生活必需品，包括低收入 家庭、老年人和街友。

食物銀行的食物來源非常多元，包括政府的捐贈與補助，農場的農產品、食品製造商和零售商、企業的捐贈，或社區組織以及一般民眾的捐贈。這些食物經過分類和檢查後，再配送給需要的個人和家庭。

舊金山灣區 （San Francisco Bay Areaa）康曲柯士達縣（Contra Costa County）的食物銀行規模龐大，但因為農業部削減採購經費，食物銀行因此有入不敷出之虞，因而更需要民間捐獻。

前陣子食物銀行發起大規模捐贈活動，我原是該社區多年的義工，參與此項迫切需要協助的活動自是義不容辭。

那是個星期六的早晨，我與兩名志工在連鎖超市Safeway的進出口處，各安置兩個半人高的圓型大鐵桶，桶外鮮明標示任何人都可以隨時自由投入不會腐敗的罐頭及乾貨。我們站在超市門口，向出入超市的民眾遞上印有食物銀行捐贈活動的訊息，並懇切邀請他們支持此一善舉。

不一會兒，有名六旬老人從超市走出來，手上拿著一個鷹嘴豆 罐頭交給我，腼腆地說因為今天是月底，他的社安月費已經用完，雖然阮囊羞澀，但他曾經是食物銀行的受益者，今天他只能象徵性地買一個罐頭捐出，等下月初他領了社安金，一定會多捐一些。

一名四十歲左右的婦人，面有難色地對我說：「對不起，我手頭很緊，只能勉強維持家中三個小孩的開銷，我今天無能力捐助。」我告訴她若有困難及需求，可以到就近的食物銀行領取免費食物，但是她很堅定坦然地說：「我只要還供得起自家的生活，就一定不會去食物銀行領取免費日用品、雜貨及食物，因為還有許多比我更需要幫助的人。」

有名中年男士在進入超市前，見到Food Drive的海報，想起他家裡有好多罐頭食品及成箱的方便麵可以捐出，說完立刻轉身開車回家取貨。

一個老婦人走入超市，過了一陣子，我見她緩步出來，手上提著購物袋，從中取出一罐花生醬放入捐獻食物的大圓桶中說：「我的經濟境況拮据，但我選了最大的一罐表達心意。」

有名女士進入店內，出來提了滿滿一大紙袋交給我，她說裡面都是剛買的、不易腐壞的食物。

不久來了名老太太說她的愛貓剛過世，家中還有一箱貓食罐頭，如果我們接受，她馬上回家搬過來。

遠遠來了一名身穿運動服的年輕人快步走向超市，見了海報隨即停下腳步，他說可惜今天沒帶支票，說完伸手在運動褲的內袋摸索出一張二十元鈔票說：「這是我身上僅有的現金，請代收下。」

這時店內走出一名六歲左右的小男孩，手上抱著三個午餐肉罐頭，他的母親跟在後頭，只見他將罐頭一一投入大筒中後，展開童稚的可愛笑容對著我說：「I did it」，我以擊掌他的小手給予稱許。

這一天在超市門外，我體驗了「施比受更有福」的真諦。完工後，在回家的路上雖然好累，但我思緒萬千，心中有滿滿的感動及感謝。時至今日，我還不時回顧那日與我素昧平生的人們，在寥寥數語的短暫接觸間，他們讓我目睹了人間處處有溫情的一面。