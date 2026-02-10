我的頻道

第一次上救護車被送去醫院做緊急處理，這人生體驗讓我感慨萬千。

話從去年五月的某一天說起，外子和我去參加他至交好友的告別式，地點在聖馬刁（San Mateo）百齡園。簡單儀式後，親友隨靈車開往墓地，大風吹得令人哆嗦，山坡上的風狂吹，讓人淚水直流，心裡更充滿悲痛與不捨。

大家穿了外套仍覺寒意襲來，平素睡眠品質不佳的我身體虛弱，經不起折騰，儀式後隨大家去餐館吃午餐，回到家已經累乏，沒吃晚餐就上床睡覺。這一覺竟睡了一整晚又一天，嗜睡加上未進食，兒子著急了，逼著我起床吃了一些食物。

之後那些日子裡，精神時好時壞，甚至因恍惚而摔了一大跤，驚動了手腕上的蘋果手表。我因爬不起來，沒馬上回應蘋果手表的問話，它就主動聯絡九一一緊急服務中心，隨即引來消防車、救護車及五名救護人員。醫護人員對我進行了解與評估，認為應該送往醫院處理，當時我沒有發燒，也沒有惡心、嘔吐、腹瀉、咳嗽或明顯的呼吸急促等症狀，但意識有些不清。

救護人員決定將我送醫院急診，經過一連串的量血壓、測心跳、抽血、照X光、超音波……，還好沒摔斷骨頭，只有大腿擦傷。醫護人員忙了大半天，我原以為當天可以出院，醫師卻說因為我血液含氨（俗稱阿摩尼亞）量太高，需服用乳果糖漿（Lactulose）來降低血氨，要留院觀察幾天。這一待就是四天半，原本想為兒子慶生，結果泡湯了，外子及兒子天天陪在醫院，我則滿心歉意。

我原本白血球及血小板就比正常人低，這次摔跤意外驗出血氨過高，病因連醫師也查不出來，只好服用乳果糖漿來控制。它是一種潛在健康問題的症狀：有嗜睡現象，醒來恍惚，短暫的認知不清，腳站不穩，但兩三天後又恢復正常。

後來經過MRI、CT、超音波、纖維掃描、驗血等檢查，證實肝功能受損是罪魁禍首。此時我方知嗜睡是因肝臟功能低，無法排除血液中的氨，導致氨含量過高。

乳果糖漿成了每天我不可或缺的藥物，偶爾服之還能忍受，但成了天天必喝就苦不堪言。此外，均衡飲食和控制蛋白質攝取量也有助於控制氨水平，日常生活中要有規律運動、維持健康的體重和天天排便的習慣。

這次病痛給我很大的醒悟：年輕時不知保養，不做檢查、拚命工作，老了才知健康的重要更甚於工作。如今我像一部舊車，零件開始一一出現故障。

亡羊補牢已晚，要保住命只有痛下決心執行運動和飲食計畫，並按時服藥，摒棄愛吃的甜食，不熬夜、不偏食，多喝水吃蔬果，多走路活動筋骨。過去不愛看病的我，才知道這是我餘生中最致命的一擊。

