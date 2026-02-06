我的頻道

我以前參加亞特蘭大（Atlanta）的一個拉筋團體，認識了不少退休族的朋友，每天興高采烈地開車去同一個公園拉筋。

拉筋是一個很好的運動，帶頭的朋友們從一個草創的團體變成三、四個團體，而且還在擴大。我常常在群組裡看到他們號召結伴去參加旅行團，或自己組團和旅行社談價格出國旅行。

群組裡常常收到他們上傳的旅行照片，有騎駱駝在沙漠行走的，也有在極地旅行的。那群人也常常呼朋引伴去新開幕的餐廳用餐，每天過得逍遙自在，沒有紛爭，也沒有比較。因為上傳的照片每個人都穿得美美的，我曾經懷疑他們去旅行都是去打卡的。

問了一個和我熟稔的朋友：「你們幹嘛時常一起出去外國旅行？」卻被回嗆：「誰像你，年輕時就走遍幾十個國家。我們都是年輕時拚命工作，努力存錢養孩子，現在退休了，不必帶孫子，不趁著體力好，能走能跳時出去旅行，難道要等到七老八十才出去嗎？」

朋友說得有理，六、七十歲之間是老年學的「黃金年齡」，屬於有錢有體力，也有精力和旅行的欲望，不趁著這麼美好的時節去旅行，要等到何時呢？

而我年輕時走遍幾十個國家，那是因為我是旅行作家，工作結合旅行，不能說我都是出去撒錢，反而是一邊旅行一邊賺錢。這個朋友還說：「我們不敢一個人去外國旅行，所以就找一起運動的朋友揪團出國。」這也是有理，一個人邁不出腳，乾脆就號召一群認識的朋友一起出國壯膽，從阿根廷、智利、哥倫比亞……，哪兒都去；搭渡輪也行，遊覽車也可以。

有一天，我開車到一個朋友家附近辦事，想就近去探訪，幾天後才收到回訊，說剛剛才旅行回來。他們是夫妻結伴出遊，據他們說，也好過一個人去旅行。

我的哥哥和妹妹退休了，也都是一年到頭出國旅行。花錢旅行，絕對比花錢看醫師吃藥好多了，何況旅行會讓人愈活愈年輕，也愈活愈健康，何樂不為？

事實上，因為拉筋團的朋友們天天一起運動，又常常揪團旅行或出外共餐，有效降低老年憂鬱症或老年失智症。對老年人來說，老年失智症能免就不要有。

退休 失智症 阿根廷

