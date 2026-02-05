在加州 溫暖的陽光下，我在橙縣 （Orange County）自家後院種起了絲瓜。從播種、發芽、開花到結果，我親眼見證了絲瓜完整的生命旅程，每個階段都讓我驚嘆大自然的奧妙，也更深刻體會生命的韌性與美麗。

那年回台灣，在媽媽的菜園裡，我看著瓜棚上一條條翠綠的絲瓜，心中不禁羨慕。我問媽媽：「種絲瓜難不難？」她笑著說：「播種、澆水、施肥，然後耐心等待收成。」聽起來不難，讓我也萌生了想在美國種絲瓜的念頭。

但回到美國後，生活忙碌，這個念頭漸漸被擱置。直到第二年秋天，媽媽在電話裡問我：「你的絲瓜收成了嗎？」我苦笑著回答：「還沒種呢。」

說實話，我有些退縮，腦中湧現各種疑問：加州的氣候適合嗎？土壤該如何準備？瓜棚要怎麼搭？一天要澆幾次水？怎麼施肥？會不會有蟲害？我的個性一向如此，在問題沒釐清前，總是難以前進。

然而，隔年春天，與其說我想通了，不如說是終於鼓起勇氣，決定一試。不管結果如何，我都想先行動起來。

我打電話向媽媽請教，在後院找了一塊陽光充足的空地，翻土施肥，搭起棚架。最後，我將已催芽的種子小心地埋入土中。

種下種子後，我每天澆水、細心照料。幾天後，土壤悄然裂開，嫩綠的子葉從土裡探出頭來，雖然細小，卻蘊藏著驚人的生命力。每天清晨，我都發現它又悄悄長高了一些，不久，莖幹上長出更完整的掌狀葉片，模樣十分可愛。

絲瓜苗生長迅速，葉片一片片展開，藤蔓開始尋找攀附方向，細細的卷鬚如小手般在空中探索，找到支撐後便一圈圈緊纏，奮力向上攀爬。藤蔓日益蔓延，逐漸覆蓋整座棚架，交織成一片生機盎然的綠色天地。

某個清晨，我驚喜地發現葉腋間綻放出一朵鮮黃的雄花，在晨光中特別耀眼。幾日後，雌花也悄悄綻放，基部膨脹出一個宛如小絲瓜般的子房，預示著果實的開始。

絲瓜是雌雄異花同株，需要昆蟲協助授粉，每天早晨，勤勞的蜜蜂在花間飛舞，偶爾也有螞蟻穿梭其中。授粉成功後，雌花逐漸凋謝，膨大的子房一天天長大，從幾公分慢慢變粗、變長，最終成為棚架下垂掛的一條條翠綠的絲瓜。看著它們，我心中充滿喜悅與成就感。

媽媽說，絲瓜長到約二十公分，表面翠綠且觸感略為粗糙時即可採收。我也終於等到那一天，小心地用剪刀剪下蒂頭，捧著那條沉甸甸的絲瓜，內心湧起難以言喻的幸福感。

我將絲瓜削皮切塊，用蒜片爆香，炒出一盤清炒絲瓜。翠綠的絲瓜片入口即化，鮮甜無比，家人紛紛讚嘆：「絲瓜真好吃。」我知道，這不只是味覺的滿足，更是整個種植過程中所傾注的時間、愛與等待的結晶。

回想這段經歷，如果我非得等到「萬事俱備」才開始，恐怕連種子都沒播下，就已錯過整個季節的綠意與豐收。正如聖經所說：「看風的必不撒種，望雲的必不收割。」這句話，道出了生活中的智慧。

有時候，人生就像種絲瓜，不必等到一切準備妥當才起步，而是要勇敢地先種下希望，在行動中學習，在錯誤中成長。只要願意踏出第一步，生命總會以意想不到的方式回應你的勇氣與期待，而這份回應，往往正是成長最甜美的果實。