去東京（Tokyo）前反覆考慮住哪好，AI建議住東京車站附近，畢竟交通方便、進出容易；朋友推薦住新宿，繁華熱鬧、星光閃耀。不知為什麼，我卻中意淺草，那裡有淺草寺、人力車、舊時的街道，是日本 文化最集中、最突出的地方。

上午，太陽升起沒多久，淺草寺就人流如織了，看不出只是平日，我們投身其間四處閒逛。淺草寺大門上高高地懸吊了一個巨大的紅燈籠，這燈籠有一層樓那麼高，上面寫了黑色的雷門兩個大字，很多人在拍照。

進了大門，走過商店街後是一個大庭院，正殿前煙霧繚繞，人們抽籤祈盼好運，更祝禱神靈保佑。進門時我沒有被大燈籠「雷」到，但經煙火一燻倒是有點餓了，其實燒香拜佛意思意思就得了，接下來有正事要辦。

在加州 時，我們時常會光顧附近的日本料理，這次到了日本，當然要好好品嘗一下正宗的日本美食。早就聽說過日本的黑毛和牛是人間極品，大理石般花紋的牛肉雪花密布，肉質細嫩多汁，入口即化，以日本兵庫縣神戶一帶的和牛最為有名。我曾在紐約街頭見過A五等級的神戶和牛，價格逆天不敢問津。這次來日本前，朋友說淺草是東京美食很集中的地方，一定要去體驗一家壽喜燒名店「淺草今半」。

湯鍋燒開後，新鮮的雪花牛肉一片一片整齊地排列在食盤上，蜷曲著身子像剛盛開的花朵，光看著都養眼。老婆抄起筷子夾著肉片就往鍋裡放，我可不想這麼隨便，開涮前在心裡默默念叨感謝主賜我美味之類的話，為了這口美食，我已經齋戒兩天了。

壽喜燒正宗的吃法是在醬料碟裡放一顆新鮮的生蛋黃，老婆怕腥不肯用蛋黃，我可樂此不疲。剛出鍋的牛肉在蛋黃上那麼一裹，冒著熱氣、流掛著蛋黃液的牛肉送進嘴裡，我的天啊，時間好像靜止了，噪音消失了，激動得讓人想哭。美國朋友曾說我是吃貨，吃過俄羅斯魚子醬、法國鵝肝、墨西哥 鮑魚，都可謂人間珍饈，可是真正好吃得要了命的最後一刀，竟是東洋的黑毛和牛。

之後換一處吃烤串，一個中年漢子頭上包著黑頭巾，一招一式地烤和牛，遞給我烤串時還體貼地遞上一個盤子。這串烤串比壽喜燒更有煙火味，連我這鬆動的牙齒也能輕鬆咬動，一入口感覺肉質細嫩，肉汁爆口，可謂膾不厭細，差不多連舌頭也要吞下去，什麼話都說不出來，感覺天空瞬間變了顏色。老婆笑我連竹籤上的殘留也不放過，那當然，怎麼樣也要對得起這五千日元啊。

淺草不能再逛了，每樣東西都覺得好吃，到處都是誘惑。邊走邊琢磨淺草這兩個字，最表面的是白居易「錢塘湖春行」有這麼兩句：「 亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。」記得朋友L喜歡魯迅在「野草集」的題序，他經常念叨最後一句：「去吧，野草，連著我的題詞。」魯迅曾到過東京，我私下想，為什麼他當時不寫「淺草集」呢？要寫的話那應該是這樣：「去吧，淺草，連著我的美食。」