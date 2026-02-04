我的頻道

喬遷之喜

葉元凱
兒子在滑鐵盧（Waterloo）有幾家好友，大家都來加拿大二十多年了，每家都有獨特的故事，我們也多次應邀參加他們的喬遷之喜，目睹他們的房子愈來愈大、生活愈來愈美滿。

兒子二○○○年來到加拿大，先和朋友合租一個房間，在同一公司打工，碰巧附近一連排屋裡先後有兩家要搬走，他們就貸款買下來。兒子為了上班方便，買了一輛開了十七年的二手車，然後把我們老倆口接過來探親，朋友們都說他買房、買車、接父母，一年辦了三件大事。我們來了看見樓上樓下全鋪著地毯，前後花園草地，是中國國內廳級水平。過了幾年，家裡有了孩子，在城北一處學區比較好的地方買了獨立房，那也是華人特別喜歡的居住區，有「華西村」的美名。

之後家裡又添了兩個男孩，房間不夠用了，二○一五年兒子看中城郊新開發區的一棟大屋，搬了過去，上高中的孫女有了閨房，兩個男孩也有他們的房間，五口之家一切都安排好了。

兒子國內單位的一名同事，聽了我們兒子的介紹，兩口子也移民來加拿大，男的在國內學的是熱處理，到這裡就學鍋爐和冷暖設備的維修保養，女的在國內是會計，決定就幹老本行。聽老移民介紹，會計專業在加拿大社會很需要，資歷愈老愈吃香，但是要能和當地接軌，也要吃大苦下大力。幾年過去，他們苦盡甘來，夫婦倆都找到了好工作，不久就成了公司裡的骨幹。為孩子上學方便，也在「華西村」買了一棟獨立屋，樓上樓下房間多，請雙方的父母來探親，岳父愛打乒乓球，特地給他在地下室設立寬敞的活動室。

喬遷之喜請了老朋友來聚聚，我們欣然與會。他們說孩子已接到多個大學的錄取通知書，最後決定去滑鐵盧大學讀自己喜愛的專業。這個孩子四、五歲時在國內就來過我們家，我們是看著他長大的，眼睛一眨，他就要上加拿大的著名大學了。喬遷新居加上兒子考上大學，他們家裡雙喜臨門，為了慶賀，準備之後一大家子遊加東。

周邊的新樓如雨後春筍般地前後左右冒出來，近處的樹林鬱鬱蒼蒼，小湖波光粼粼，環境很優美。與會的朋友也都經歷過類似的喬遷之喜，有的是為孩子上學，有的是為提高居住水平，有的是為方便照料父母。聚會上我提出讓賓主共同舉杯慶賀這喜慶的日子，並拍了紀念照，它代表移居此地二十年的朋友由初期的共居一室，幾經拚搏，現在生活已經踏上新的台階，也代表來到這塊新土地的七○、八○後華人芝麻開花節節高的發展經過。

加拿大 華人 移民

