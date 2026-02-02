我住在加州 奇諾崗（Chino Hills）的獨立別墅，房前種的是樹木、低矮植物和草坪，屋後是棗樹、檸檬樹、橘子樹等果樹，還有辣椒、小蔥、茴香等時令蔬菜。房前是綠植景觀，屋後是家庭經濟，既可美化環境，同時也能享受種植的樂趣，問題是要費心力維護，孩子們忙沒有時間，我這個年逾古稀的老人在家沒事，自己感覺身體不錯，自然而然地承擔起這項重任。

本來房前的樹木、草坪等綠化植物可以委託社區物業來做，每次需要一些費用。出於開源節流考慮，我認為幹這點活也能權當活動身體，並沒有考慮高齡者做這樣的力氣活是否可行，就這樣開始了艱難和痛苦的經歷。

我在一個周日上午開始動工。首先是修整樹枝樹杈，高處的要伸直身體往上鋸，低矮的植物又要蹲著側身鋸，這樣上起下蹲折騰了將近三個鐘頭，只幹了原定計畫的三分之一。到中午飯時，放下手中的鋸子，拍打拍打身上的木屑和樹葉，感覺走路都不穩了。午飯後洗了個澡，想著休息一下再幹，就躺下睡了，誰承想這一覺醒來，腰直不起來了，起床都費勁。

我以前沒有腰疼的毛病，怎麼會幹了這點活就動不了呢？我自己奇怪，妻子說：「你從來沒有這樣幹過活，能不難受嗎？那就什麼也別幹了，包括每天給房間擦地等粗活都免了。」隔天早上勉強去老年活動中心，原本坐在我對面的台灣老人沒有來，大家都很奇怪，後來幾天也都沒看見他的身影。詢問中心的社工才知道，他因為修剪房前屋後的樹木和低矮植物，腰疼得走不了路、下不了床，只能在家躺著。他比我大六歲，是個快八十歲的人了，幹了兩個小時就動不了了，看來這件事情不是輕鬆活，更不是老年人能幹的活。

我在休息了兩周之後，稍微好一些，就又開始將剩餘的三分之二樹木修整完成，這需要咬牙堅持。我邊幹邊想，這次幹完，以後說什麼也不管了，還是讓兒子花錢請社區專業人員來做吧。

我的鄰居是一對印度 夫婦，我們平時很少見面，即便看見也只是點頭、揮手問好，沒有深入交流。這次印度太太看見我又出來鋸樹枝樹杈，就從家裡拿給我一把大剪刀，笑著和我說：「修剪應該用這個。」我非常高興地接過來，表達我的感謝。因為我們家很少修整樹木，因此沒有準備這些專用工具，用了這把大剪刀，效率和修整質量都提高了，僅用半天時間就全部完工。

扶著隱隱作痛的老腰，我心情痛快地看著我的勞動成果，房前景色已經改觀。這次勞動讓我體會到，修整綠植是力氣活也是技術活，要對樹木和植物有所了解，修整更需整體布局，年齡大的老人最好悠著點。最重要的是要有合作意識，與周邊鄰居好好相處，不是點頭之交，才能更好地融入美國這個大家庭的生活和文化。