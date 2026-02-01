拉斯維加斯球體館的人型機器。（圖／作者劉於基提供）

拉斯維加斯（Las Vegas）不只是賭城 的盛名，也因各種精采表演而吸引大量遊客，其中最能體驗聲光享受的乃是於二○二三年才開幕的球體館（Sphere）， 經過朋友大力推薦，這次來賭城一遊，決定親臨其境，一窺廬山真面目。

我與妻開出租車抵達時，就有服務員引導我們把車停在室外適當的位置。呈現在眼前的是一個高約三百六十六英尺、寬約五百一十六英尺的巨型圓球建築。外部由一百二十萬個的LED模組組成，能從各角度看到球體上的動畫及廣告，首度體驗如此廣闊及精心設計的聲光展示，心中感受筆墨難以形容。

一進入大廳，即可看到宛如漂浮在空中的五十呎高彩色立體動畫，這種巨形展示有運動員及花卉，配上鮮艷的五彩以及持續變化的影像，極為壯觀。

大廳內還有三個人形機器人 與遊客互動，所用技術包括語音辨識及人工智慧 ，前者能去除環境噪音，經過訊號處理，將語音轉換成文字；後者能分析文字，利用自然語言的文法，了解其中含義，然後利用人工智慧或事先存儲的資料回答問題。這些機器人能說各國語言，有手勢、有表情、頭能轉動，加上眼球反應，幾與真人無異。我們曾嘗試用中英文與之交談，它均能領悟，回答得體，而且中文說得字正腔圓。

更有甚者，機器人能感應人的方位，而用不同語言講述或播放不同的音樂，令人深感科技進步日新月異。現在人形機器人已逐步應用在軍事、工廠、醫院甚至餐館，將來進入家庭也是指日可待。

最後壓軸的是戲院，但並非舞台表演，而是電影放映。球體館內部有世界最大的環繞式LED銀幕，高度約兩百四十英尺，包括整個球體屋頂及邊緣，面積共有十六萬平方英尺，比IMAX螢幕還要大，解析度達十六K，分辨率之高，令人難以想像。

當天播放的電影名稱為「來自地球的明信片（Postcard from the Earth）」， 內容主要為世界人文及自然景觀。每當鏡頭轉至另一景觀時，彷彿整個戲院都跟著移動，每有摩托車引擎發動或火箭發射時，會感覺整個座位都在震動，讓人有身歷其境的感覺。雖然過去在天文館有類似感受，不免缺乏新鮮感，但球體館的規模卻是難以比擬的。

進入球體參觀，雖須買門票才能進場，但這場無與倫比的聲光感受相當值回票價，是賭城值得一遊的好去處。