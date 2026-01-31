再過一個月就屆齡六十五歲了，先生早早就叮嚀我，要在生日前三個月上網設立美國聯邦健康保險（Medicare）美國帳號，我一拖再拖，終於趕在一個月前上網登記。上傳所需的資料後，因為我不足四十個工作點，不能網路登記，於是我打了電話過去，政府官方人員預約了兩個月後電話面談。

兩個月的等待時間實在太長，我索性直接開車去克利夫科爾（Creve Coeur County）當地的社會安全局辦公室，心想到了之後領個號碼牌，乖乖等待就好了。進入社會安全局所在大樓，發現辦公室大門緊閉，門上貼有告示，說只接受電話預約，不接受當場申請。跑了一大圈，竟然還是要打電話預約，這次足足等了半個小時電話才接通，問清楚所需資料，讓我一個月後當面面談。

原本計畫我自己去就好了，先生堅持一定要陪我去，也好在有他作陪，不然可能又要白跑一趟。當天我們依照原定時間進入辦公室，看守門戶的警察先生讓我們先回答一些問題，之後等叫名後再正式面談。

面談官是名態度親切的黑人先生，看過我的駕照、護照之後，訊問了幾個問題，例如在哪裡出生？父母的英文名字？幾時成為公民？是否有在聯邦政府 或是鐵路局工作等等。原以為我的部分結束後就此行圓滿，沒想到他接著問先生，還要他宣誓所答為真，接著問他父母的名字和社安號碼等等。先生回答得很快，當問到：「你和你太太何時結婚？」我在旁邊笑著等他回答這個簡單的問題，沒想到他竟呆住了，兩眼直愣愣地看著我；我滿臉驚奇，心裡嘀咕著：「你不會忘了吧？」我無聲地說了結婚日期，面試官看著我們倆的表情有趣，笑著讓我自己說出來。先生赧赧地說，實在是結婚太久了，一下子問他，他真的不記得，但是慢慢想，還是想得出來的。

面試官接著讓我先生回答現在的工作是從何時開始的，沒想到他不假思索，何年何月何日脫口而出，連面試官沒問的第一個工作，也說出日期。我下意識脫口而出：「你結婚日期不記得，工作日期倒是記得很清楚。」面試官笑出聲來，大概沒想到他今天第一個面談居然有這種插曲。

面談結束，起身離開前，我問面試官：「你結婚了嗎？」他秀出手指間的戒指，對著我先生說：「我結婚十年了。」接著報出了他的結婚日期，我對他豎起大拇指，稱讚他是好男人。

走出社安局辦公室，心情輕鬆許多，先生說要在這個重要的日子與我午餐約會，慶祝一番。我沒有懊惱他忘了結婚紀念日，對每個人而言，所謂「重要」有不同的定義。我實則很感謝先生記得他工作的開始日期，表示他對自己負責的態度，以及對家庭的重視，因為他的工作關係著家庭的食衣住行育樂。

這一天是愉快的，辦完聯邦醫療保險 ，我們正式走入退休 門檻，老伴老伴，未來的每一天，都是我們重要的日子。