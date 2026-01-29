我的頻道

日前和女兒餐敘時，她聊起閨密的父親在母親病故三年後再娶，沒想到繼母不但促使父親把房子換到她的名下，還不讓住在緬因州的她回家小住幾天探望父親，而是要她住旅館，讓我不禁想起幾個鰥夫續絃的案例。

七旬多的甲君失婚後，顧影自憐，求偶若渴，因為操之過急，幾段關係都有始無終。好不容易碰到一個剛來美國，沒有身分，也沒有固定工作，年近六旬的女士，兩人一拍即合，兩個多月後就到市政府領證。因為女方要求體面，他們決定辦場婚禮，卻在籌備期間，發現女方只是把他當提款機，予取予求。

本來甲君只準備買一房一廳的公寓，女方卻要求兩房兩廳，好讓她自己在馬里蘭州讀書的女兒放假和畢業後可以過來同住。婚戒、家具也只選貴的，要求他替女兒還六萬元學貸，還動輒要他開車東奔西跑，搞得因肝癌切除一半肝的他疲憊不堪。女方見他嫌累，乾脆要求他給她買輛新車，以免勞駕他。

總之，甲君原本以為找個年輕他十幾歲的老伴，可以照顧他，不料竟落此下場，本就有憂鬱症的他悔不當初，竟然在婚禮結束後一周，開車離家出走，報警後，發現他企圖在康州跳河自盡。

另一名七旬多的乙君，因為家庭主婦的妻子生前把他照顧得無微不至，喪妻一年後，就迫不及待地跟在交友網站認識、小他十幾歲的女士結婚。婚後繼室動輒返國探視高堂老父母，而且一待就是兩三個月，要他早午餐到老人中心解決，晚上自己煮冷凍水餃或吃泡麵。後來他罹患肺癌，繼室沒有照顧多久，又以父母有恙為由返國，還好乙君住德州的女兒女婿孝順，把他接去照顧到離世。

我發現，愈被妻子照顧得無微不至的鰥夫，愈是難耐寂寞。

有個親友中備受敬重的近八旬長者，賢妻去世不到一年就再娶，他的兒子因此拒絕參加婚禮，而是去給母親上墳。老先生的繼室比他年輕很多，是個活躍的職業婦女，婚後依然如故，老先生未幾即逝。

還有個紐澤西喪偶的八旬老翁，在照顧他的護理師連哄帶騙下，簽了一張十萬元的支票，做為她女兒買房的頭期款，還跟她去照相館拍「結婚照」，老翁死後，該護理師便據此想跟他的子女爭奪遺產。

從諸多例子以及歸納與朋友聊此議題的結論：要是雙方都有足夠的退休金，而不是一方有所貪圖，不一定要結婚，可以像密友彼此互訪作伴；如果真要結婚，也可先處理掉預定給兒女的財產，以免兒女心生芥蒂。

退休金

