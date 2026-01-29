芬蘭灣（Gulf of Finland）景色優美，尤其夏季更是草翠樹綠花紅，璀璨旖旎，悅人心神。而波爾沃（Porvoo）古鎮在美麗中更增添了一份清幽，吸引世界遊客慕名而來。

小鎮在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）以東大約五十公里，說是古鎮，因為它建於十三世紀，距今已有七百多年的歷史。

小鎮名字源自穿鎮而過的波爾沃河，在古代，波爾沃河漕運繁忙，波爾沃小鎮是通往芬蘭灣出海的重要碼頭，人口密集。如今，漕運已被現代化運輸工具代替，但當年的碼頭和倉房尤存，躲藏在歷史的皺褶裡，像牆角的青苔一樣，向人們講述時代的變遷，成為小鎮永恆的記憶。

小鎮建在半山腰上，最高處是教堂，塔頂尖頂直插蒼穹。我們到達小鎮時是上午六、七時，太陽剛剛升起，照得教堂尖頂金光閃爍，熠熠生輝。小鎮不大，只有三、四條街道，以教堂為起點呈扇形向山下輻射，直到波爾沃河畔。街道都是當年的石子路，兩旁是粉刷得艷麗鮮亮的古老木屋。波爾沃人很愛美，街門前、院子裡、窗台上都有鮮花和人物動物造型的工藝品擺件，鮮花繽紛絢麗，擺件造型誇張，形象生動，彰顯著主人對生活的熱愛。

我們沿街道往上走，發現不少家庭的門前和院子裡都擺著貨攤在出售。起初，我以為是普通的跳蚤市場，因為在歐美這樣的家庭市場很普遍，每到節假日，總會看到住戶在院子裡或家門口擺放幾張桌子，把用不著的東西陳列出來出售。這些我在美國見慣了，所以並沒有太大興趣，但因為是隨團而來，只好跟著驢友們轉轉逛逛。

沒想到這一轉一逛，發現這裡的跳蚤市場與我過去熟悉的大不一樣。這裡出售的都是清一色的兒童用品，玩具、積木、拼圖、文具、書籍、衣服、鞋帽、兒童車、兒童滑板等，幾乎把低幼兒童用品都包全了。更讓我大感意外的是，出售這些商品的主人居然都是兒童，男孩女孩都有，有的從介紹商品、決定價格都一人包辦；有的兄弟姊妹一齊上陣，接待顧客、砍價還價、結帳收款，各有分工。一切都沒有大人參與，完全由孩子們操作、決定，而這些小主人們，毫不怯場輕車熟路，儼然成熟的售貨員、小老闆。

從芬蘭回到美國以後，波爾沃兒童跳蚤市場和那些可愛小老闆們售貨的情景，像電影一樣不斷在我腦海中映現，我想了很久，也想了很多。出售自家的剩餘物品，對大人來說是小事一樁，用不了多少時間和精力，他們為什麼要讓正在讀書的學生們去做呢？難道不是浪費孩子們的學習時間，得不償失嗎？

我想，波爾沃的父母們之所以這樣做，無非是要從小培養孩子們獨立生存和生活能力，自己動腦動手，為長大以後賺錢養活自己養成習慣、打下基礎。人生於世首要的是生存，然後才談得上追求美好生活。波爾沃父母們對孩子們的愛，愛在關鍵，愛在基本，發人深思。