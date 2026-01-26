我的頻道

曾妙容
銀髮族大朋友們也被歡樂氣氛渲染，搶著和聖誕老公公拍照。（圖／作者曾妙容提供）
銀髮族大朋友們也被歡樂氣氛渲染，搶著和聖誕老公公拍照。（圖／作者曾妙容提供）

鑽石吧長青會（Diamond Bar Evergreen Club）專屬的聖誕老公公和烏克麗麗樂團，去年應邀進行第一次的社區服務，專程到羅蘭岡（Rowland Heights）的華僑中文學校與師生同樂。

雖是同樂，樂團指導陳老師除了編寫中文學校指定的「聽我說謝謝你」伴奏譜，還把我們在內部聯歡會表演的聖誕組曲拆解成單曲，讓我們加緊練習；參與的成員們莫不懷抱熱情與期待，慎重其事。

校園遮陽棚下，老師帶領孩子們依序坐好，就此拉開聖誕佳節提前同歡序幕。一身紅衣裳、白髪白鬚的聖誕老公公是現場最大的亮點，只見他來來回回地穿梭在孩子群中，忙碌地發送糖果，成了最受歡迎的人物。聖誕老公公還時不時招手，邀請小朋友合影留念，起初，一些幼兒園小朋友們怕生，一副渴望又膽怯的表情，後來受到大哥哥大姐姐們的鼓舞，紛紛卸下羞澀的心態搶著拍照。連我們這些銀髮族也童心大發，難得有一個現成的聖誕老公公可免費拍照，怎能錯過這大好機會，大夥姿態百出，彌補童年時無緣一見聖誕老公公的遺憾。

高年級班的男女同學各一人搭配致詞、進行節目流程，在主持人的引領下，低年級班的孩子們頭戴聖誕帽、手腕繫紅綠彩紙環，沉浸於烏克麗麗彈奏的旋律裡，隨著「We Wish You A Merry Christmas」的歌詞，依序做出拍手、跳躍、跺腳、耳語等憨態可掬的動作，詮釋聖誕祝福與同樂的情景。有人盡全力拍手，有人在跳躍中把帽子給跳掉了，還有人使出「洪荒之力」跺地；到了最後一段該大聲時反倒失了聲色，幸得團隊成員王師兄出手救援，大嗓門一出，孩子們的精神元氣全都回來了。

「聽我說謝謝你」是一首歌詞優美、旋律悅耳的中文兒歌，歌詞中唱出感恩的心，把每一個值得道謝的人視為天使，因為天使的指引，人間愛常存、世界更美麗。要生活在英語環境裡的孩子唱出字正腔圓的詞實屬不易，但只要願意開口，便是莫大的回饋；有一班更是有備而來，在老師的帶領下一起唱跳。我們的聖誕老公公英文歌曲不如中文順溜，這一首曲子正好讓他盡展歌喉，帶動氣氛。

孩子們，聖誕老公公來了，你最好不要哭、不要噘嘴；他正在查看禮物名單，他知道誰是乖孩子，他會在你睡覺時送上一份禮物。「Santa Claus Is Coming To Town」是一首充滿童真、歡樂的經典聖誕歌曲，孩子們皆融入輕快跳躍的曲風中，歌聲一出，我的老同事Vick老師和助教姐姐們，也被氣氛渲染得情不自禁拍手，一旁真人裝扮的充氣大聖誕樹和薑餅人也忍不住左搖右擺。

廣場上一群小朋友正隨著音樂節拍扭動，返老還童的銀髮族忍不住了，紛紛走進孩童群中，手搭肩匯成一條人龍，不一會兒，人龍一圈又一圈彎彎繞繞，像一條流淌不停的小河。有樂團成員事後發表感言說：好像大朋友們比小朋友還「嗨」。

抽獎是同樂會中最被期待的一環，小朋友們翹首盼望幸運之神的眷顧。最後羅蘭岡高中的樂隊壓軸表演，展現平日訓練的成果，為這場同樂會收尾。

夜幕低垂，學校附近的住家已亮起聖誕彩燈，聖誕老公公要回家了，我們也要回家了。孩子們，明年見。

羅蘭岡 鑽石吧 哥大

故事讀後感

