去年十月回台灣，參加先生高中畢業六十年的重聚活動，我們從北到南遊覽了不少景點。在參觀彰化鹿港的「玻璃媽祖廟」（又稱台灣護聖宮）時，讓從小在北投長大，只去過關渡宮的我，深深被這座媽祖廟吸引。

從網上搜尋到的訊息裡，我初步知道，「玻璃媽祖廟」是全球罕見的玻璃廟。當年由台明將企業主導，集結了許多建築師、設計師、藝術家、文學家、歷史學家，以及一百三十多家玻璃業者的團隊，精心仿照清朝鹿港天后宮，用了七萬多片的玻璃，歷時五年才完成。

當我走下遊覽車，遠遠看到這座不同一般的「玻璃廟」時，我好生佩服工程人員，在克服玻璃材質的抗張力和彈性不足的難度下，還能讓廟宇屋頂上的「燕尾」，在藍天白雲下以柔順彎曲的角度，完美地呈現在我們的眼前。

在導遊帶領下，我們先從廟宇右邊的「龍門」進入，參觀內部之後，再從左邊的「虎門」出來。一進廟內，很自然地看到兩邊「龍騰日月潭」和「虎躍阿里山」的玻璃雕刻，讓平日就喜愛攝影的我，馬上感受到此建築物的對稱美。隔著一方池水，媽祖神位正前方的左右各有一個大圓柱，柱上浮雕的荷花和荷葉倒映在池水中，搖曳生姿甚是好看。靠近擺滿貢品的神壇邊，我看到左右兩方分別站立著順風耳和千里眼的雕像，威風凜凜令人敬畏。

最吸引我的是，在正廳的玻璃牆壁上，繪有一幅以橫幅聯屏的方式，描繪北起蘭陽平原、南至蘭嶼的景色，以及民俗活動的「台灣豐韻圖」。我在畫裡看到從小長大的台北北投溫泉、住在潭子時去過的台中公園、陪公婆造訪的台南赤崁樓等等，當然也看到這座玻璃廟。在民俗活動部分，我只聽過平溪天燈和蜂炮的名氣，但沒有機會躬逢其盛。

和水池正前上方的懿旨匾額照了一張相片後，我依依不捨地步出這棟建造特別的廟宇。在此感恩阿義班長的費心策畫，讓我有機會來到彰化鹿港，親訪這座玻璃媽祖廟。

