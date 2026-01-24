如果你是一個欣賞大自然美景的人，在你的願望清單上肯定會有這三大「尋花之旅」：日本的櫻花、荷蘭的鬱金香和法國普羅旺斯（Provence）的薰衣草。

這三大尋花之旅，都需要季節和運氣的配合。我在東京住了多年，櫻花見過不少；以前復活節 假期常去歐洲旅行，也多次看到荷蘭庫肯霍夫（Keukenhof）盛開的鬱金香。去年暑假再去歐洲自駕遊，恰逢薰衣草花期，決定飛車去普羅旺斯碰碰運氣。果然不負所望，得以飽覽漫山遍野的紫色花海。

我們從靠近瑞士 和法國的邊界、俗稱阿爾卑斯山威尼斯（Venice of the Alps）的安錫（Annecy）出發，途中阿爾卑斯山的峻嶺峽谷和山口，有如「仙樂飄飄處處聞」中的仙境，目不暇給，美不勝收。過了格瑞諾布（Grenoble）來到南法，西斯特龍（Sisteron）那有如十多隻手指的巨大石灰岩懸崖峭壁，壯觀極了，但為了趕路，只能匆匆而過，也算是意外的收穫。

到達瓦朗索勒（Valensole）時已近黃昏，我們先到住宿處放行李，再根據谷歌 地圖的指引，去找最大的薰衣草原。中途見到很多汽車泊在路邊，便也停下來看看，原來已到了第一大片薰衣草原。走進一排排泥徑，即被一片紫綠色包圍，於是趕忙拍照打卡，可惜夕陽已開始西下，必須上車趕路，繼續尋找那片更大的草原。

不料，谷歌地圖把我們帶進樹林一條小泥路，愈走愈偏僻，到達的「目的地」竟是山林內一條小河。因為我們租用的不是越野車，在天黑和迷路前，必須離開山林，所以決定放棄此行，不再盲目跟從谷歌地圖的指引。

此時已入夜，附近的餐廳都已關門，唯有格雷烏萊班（Greoux les Bains）的賭場和水療中心附近還有營業，便找了其中一家用餐。臨走時，我用生疏了三十多年的法文問侍者最壯觀的薰衣草原在哪裡？他在地圖上點了個位置，雖然網上指南並沒有提到這地點，我們還是相信他，翌日按圖索驥。

隔天退房後，我們滿懷希望地出發，大半小時後，果然見到一幅神話般的美景，一大片遼闊的薰衣草原，讓人喜不自禁，立刻投進這紫色的汪洋中。

這真是一場包羅視、聽、嗅、觸四大感官的體驗：眼見的是連綿起伏、一望無際的花海，像掉進漫無邊際的紫色大洋裡；耳聞的是一陣陣震耳欲聾的嗡嗡聲，原來是一群群蜜蜂忙著在花叢中採蜜；才從迷惑中醒覺，一陣清香飄來，又不禁為之迷醉；想加快腳步上前，鬆軟的泥土似在提醒，要慢慢觀賞，不可走馬看花。

我們在這世外桃源逗留了很久，拍了許多照片。回頭一望，發覺路邊已停滿車輛，相信來者是因為見到我們的汽車，也停下來看看的。看來熟門熟路的當地人，要比網路的天眼來得更可靠。