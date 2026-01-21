為一睹名畫「蒙娜麗莎」的風采，我們在羅浮宮 （Louvre Museum）摩肩接踵地排隊。早在來羅浮宮前，我就為蒙娜麗莎恬然又神祕的微笑傾倒；又聽說，真正見了蒙娜麗莎，無論從什麼角度看她，她略帶憂鬱的眼神總會與你相對，更是讓我嚮往不已。

我們已經在人龍中緩緩移動了十五分鐘，還進不了她的廳堂；我向來懶怠排隊，但為了蒙娜麗莎卻是一點不耐煩也沒有。約莫三十分鐘後，總算進了廳堂，想到終於要親眼見到蒙娜麗莎本尊了，我按捺不住心裡的興奮及激動，不時踮起腳尖、伸長脖子窺視。

當我從攢動的人縫間見了前方情況，登時一愣。只見她安坐在一堵厚重玻璃牆後，擠擠攘攘爭相一睹芳容的人們都被欄杆攔在五米外，無法接近。好不容易擠到隊伍前端，我更頹然發現，我這個深度大近視，即使戴著眼鏡亦視力不佳，隔了那麼遠的距離，別說欣賞她的微笑、與她眼神相對，我甚至連她是男是女都分辨不清。

我不死心地瞇起眼睛，蒙娜麗莎的面容仍是模糊一片；在後方人潮一波波推擠下，我只得用手機草草拍兩張照片後悻悻離開。

我一肚子悶氣翻江倒海，忍不住對丈夫劈哩啪啦抱怨，說我們大老遠從美國來到巴黎，還為蒙娜麗莎排那麼久的隊，結果什麼都看不清，真讓人失望；又罵羅浮宮把蒙娜麗莎隔得那麼遠，也不先通知我們一聲，真是太過分了。

丈夫問：「假如妳事先知道情況是這樣，還會來排隊嗎？」我說：「還需要問嗎？難得來羅浮宮，怎麼可以不看蒙娜麗莎？就算看不清楚，總還是要看一眼啊。」說完，我便是一怔。

是啊，即使事先知道我們與蒙娜麗莎隔著五米的鴻溝；即使憑我的視力看不清她的面容，我仍舊要親眼見見她的。難得來，若不見蒙娜麗莎便離開，我這一生都會為錯過她而感到惋惜。許多事，即使事先預料到是不如人意的，還是得試試、去經歷；若因為怕結果不如人意而裹足不前，一旦錯過了，誰能保證不在午夜夢迴時意難平？

既然我無論如何一定要見蒙娜麗莎，而我也見到了，那麼，還有什麼事值得生氣呢？想到這裡，我火氣全消，心平氣和起來，和丈夫對視一眼，莞爾而笑。