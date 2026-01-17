出國旅遊前，由於家中無人照看，我將一盆蝴蝶蘭寄放到鄰居艾琳家裡，請她幫忙照看。那盆蝴蝶蘭正開著滿枝的紫色花朵，十分妖嬈可愛，我叮囑她：大約十天澆一次水就行。艾琳和我同住在洛杉磯聖蓋博 市（San Gabriel），是三十年的老鄰居了。

旅行回來的第二天，我到對街去取回蝴蝶蘭。艾琳出來開門時，我注意到她臉上現出了一絲尷尬，當時就感覺有些不妙。果然，原本花朵盛開，並且還有花苞待放的那一枝蘭花，現在竟然完全枯萎。我著實有些吃驚，心想怎麼可能？艾琳也很不解，說她遵照我的叮囑，只澆了兩次水。「我想來想去，找不出什麼原因。我想，這盆花就是想你了。」艾琳無奈地說。

我聽了有些哭笑不得，但也只能安慰她，說沒事，然後捧回這盆沒有了花朵的盆栽。

回到家裡，我摸了摸盆裡的土，確實是乾濕合宜，並沒有什麼問題。我開始琢磨艾琳的「花想你了」這句話，突然，我知道了原因。我家朝東，艾琳家朝西，由於是夏秋季節，朝東的房子上午可獲得溫和適當的陽光照射，避開了午後酷熱的曝曬；而艾琳家房子不大，她曾經跟我抱怨過，說自從門口的大樹得病被砍了之後，他們家悶熱多了。而蝴蝶蘭怕強光，忌悶熱，二十幾天下來，大概它就挺不住了吧。

我看著枯死的花枝，責怪自己心不夠細。中國人講究風水，鉅細靡遺，我怎麼就沒有好好考慮環境對蝴蝶蘭的影響呢？

說到住房，到處都有風水的問題，別說隔條大河或隔一座大山，就是街對面，也會受到風水影響。即便同一個房子裡面的不同方位，因為採光和通風等條件不同，也存在著風水的差異。人們開闢天窗、掛窗簾、養育室內盆栽，甚至安裝加濕器等等，都內含著這方面的考量。風水作用於人的健康，當然也作用於花，不是嗎？我想，那株蝴蝶蘭真正想念的，應該是原本那個屬於它的、有著旭日溫度的清爽角落吧。