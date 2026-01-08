「仙境」美到什麼樣子，誰也不知道，因為沒人去過。所謂仙境，就是神仙居住的地方，仙境的美，只有神仙知道；不少人從電影和書去琢磨、體驗和追求仙境，但那都是虛幻的。不過我覺得現在住的地方就是「仙境」。

我和太太現住在馬里蘭州 洛克維爾（Rockville,Maryland）一所公寓，兩室一廳，兩個衛生間，均帶有浴室；有洗衣機和烘衣機；廚房有電爐、烤箱、洗碗機、冰箱、微波爐、櫥櫃等，一應俱全。客廳寬敞，廚房是木地板，其餘全是柔軟的地毯，感覺舒適。我們的房間在三樓，有三個窗戶和一個大陽台，面向西南，陽光明媚，可以養花和乘涼。我和太太住的房間約一百多平米，住起來感覺比五星級賓館還高級，不光是我們房間好，而是這個樓群的房間都如此。

我們住的公寓有A、B、C、D四棟樓，樓與樓之間有步行道相連，各樓前有寬敞停車場。馬路的另一側是一大片林子，正對著四棟公寓樓，林子裡有步道，由幾座木橋聯通，後面有二十幾畝大的草坪，要花個把小時才能在林子裡轉一圈；步道旁邊有凳子，累了就能坐下休息，這裡比大觀園還美、還幽靜。離A樓不遠的地方有一個噴泉池，坐在凳子上靜聽似音樂的泉水聲，格外能沉靜心靈。

四棟公寓樓設施豪華齊全，進公寓樓有無障礙通道，有日夜運行的寬敞電梯；進門後有一個不大的廳，擺有沙發，可以休息和看電視；進門左側有一個大廳，供住戶打撲克、打麻將、下棋和看電視，大家在此休息閒聊，親朋好友還可以攜帶美食開派對；地下室還可以設有桌球、迷你高爾夫球室和健身房。樓與樓之間都有一個小花園，放有凳子和桌子，休息、飲茶嘮嗑，是提供老人休閒的幽靜環境。

在公寓樓後面有幾條馬路，有三路公交車在這裡始發，老人乘車不收費，方便不少人乘車逛街和遊覽市容。馬里蘭大學分校（The University Blanch Of Maryland State）就在B樓的後面，近在咫尺，在校生白天讀書，晚上則是業餘讀學位的學生上課，不但為蓋城（Gaithersburg city）、洛克維爾的年輕人提供了攻讀學位的機會，也給公寓增加了文化氣息。

在公寓樓附近有超市和一些小商店，生活機能便利，還有一間心臟科急診診所，老人心臟病 發作可及時搶救。

我們搬到這間公寓後，離孩子家不遠，只要開車幾分鐘就到了，照顧我們極為方便。想當初住在珊帝泉（Sandy Spring）公寓的時候，他們每次來看我們來回都要花一個多小時，現在的公寓是再理想不過了。

只要衣食住行舒適、滿意，環境幽靜，就是仙境。我去過山東蓬萊閣，說是八仙住的地方，和我們現在住的地方相比，如果蓬萊閣是仙境，我們公寓就是仙境中的仙境。不過話又說回來，神仙所追求的東西，我們凡人是理解不了的，就讓凡人和神仙享受各自的「仙境」吧。