每次到國外旅遊時，總會給兩個孫子帶些玩具或紀念品回去，這次和先生在挪威境內的特羅姆瑟（Tromsø）搭機飛往該國首都奧斯陸（Oslo）時，我也沒例外。趁著等飛機的空檔，我一個人在機場商店裡閒逛，卻沒看中任何想買的東西。

和老爺乖乖地候機時，我突然看到一名旅客，正要通過一道電動門進入一個稍微小一點的大廳，我往裡頭一看，大廳裡竟然還有許多賣紀念品的架子。我一興奮，想也沒想就很自然地向那電動門走去。好不容易轉了一圈，看中兩個長耳兔寶寶，開心地去櫃檯付錢。收銀人員說需要看我的登機證，我說登機證在我先生那裡，我要出去拿；他對我說這裡是「國際航班」候機室，進來了就無法從那個電動門回到「國內航班」候機室。一聽之下我傻了眼，心想我這人真糊塗。隔著落地玻璃窗，看著家中老爺在國內航班候機室裡，氣定神閒地閉眼休息，我真是心急如焚，不知道如何是好。最後實在沒有辦法，我只好硬著頭皮，跑去問櫃檯人員該怎麼辦？

櫃檯人員一臉嚴肅地告訴我，可以從後面那個門出去到機場大廳，重新拿一份登機證。我死馬當活馬醫，好不容易七轉八轉，轉到機場大廳，迎面看到機場安全人員，我馬上把我的困境告訴她。她向我要護照 時，我說我的護照不在身邊，但有美國的駕照。看過駕照後，她在電腦上敲了幾下，一張嶄新的登機證就出現在我的面前。向她千謝萬謝之後，我直奔安檢關口。

一到關口，只見等著過關的旅客，至少有近百人在排隊。我還有半個鐘頭就要登機了，心中雖然很急，但也只能耐著性子隨著隊伍移動。沒想到在兩名工作人員有效率的引導下，我只等了十分鐘左右，就順利通關回到候機室。當我心有餘悸回到先生身邊時，才真正仔細地看到，讓我誤闖國際航班候機廳的那道電動門上，清清楚楚地寫著「國際航班入口」（Entrance to International Flights），下面還特別註明了「NO RETURN」，意思就是「只進不出」。

生性迷糊的我，在回台灣搭高鐵 ，和在法國戴高樂機場出關時，都有護照失而復得的前科，至今只要一出國門，護照和登機證等一些重要文件都是由先生保管。這次經驗，讓我再次痛定思痛，以後真該事事多用點腦筋，以免造成更大的麻煩。

最後，我真是感恩挪威機場櫃檯人員的指點迷津，以及安全人員幫忙和安檢通關人員的快速動作，讓我安穩地回到我家老爺身邊，等候飛往奧斯陸的班機。