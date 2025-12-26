有句俗語叫「世界之大，無奇不有」，這次去澳洲 旅遊，就遇到了兩處匪夷所思的奇妙景觀。

一處叫「袋鼠角（Kangaroo Point）」。眾所周知，澳洲是袋鼠之國，袋鼠之多舉世聞名，隨處可見，怎麼會單單有個「袋鼠角」呢？我心想，那一定是個人跡罕至的地方，是袋鼠聚集之地，有許多關於牠們少為人知的祕密，諸如袋鼠在那裡談情說愛、結婚生子等，總之，怎麼神奇浪漫怎麼想。

可是，到達景點以後發現，這裡根本不是偏僻荒野，而是在布里斯本河岸邊，對面就是布里斯本，市內的高樓大廈近在咫尺，背後則是車水馬龍 的高速公路。這樣的地方是不可能有袋鼠的，為什麼叫袋鼠角呢？我心中生疑。

在聽到「袋鼠角」名字來源的其中一種說法後，我驚呆了，它不但沒有美妙的談情說愛、交配生子，反而充滿了血腥和無奈。大家都知道，澳洲是一個四面環海，與外界隔絕的大島，島內動物沒有天敵，加之動物保護意識和相關法律健全，不得隨意捕殺，成為袋鼠繁衍的天堂，因而數量大增。如此一來，草地被破壞，樹葉被吃光，莊稼遭毀壞，嚴重影響到人們的正常生活。在這種情況下，政府不得不下令捕殺一部分袋鼠。

袋鼠數量太大，用什麼方法捕殺呢？據說有人出了個主意，把汽車排成一行，如古代士兵作戰一樣，緩緩向前推進，如驅趕羊群一樣，把成群的袋鼠往布里斯本河驅趕，讓其從陡峭的河岸跌下去摔死或淹死。殘忍和血腥結束了，卻留下「袋鼠角」這個充滿神祕色彩的名字。聽到這樣的故事，我不由得陷入沉思，「袋鼠角」這三個字，是為袋鼠立的昭雪碑，還是為人類立的恥辱柱？

另一件匪夷所思的奇景，在一九八八年澳洲布里斯本世博會舊址，這次世博會是為紀念歐洲人在澳洲定居兩百周年而舉辦的。光陰荏苒，轉眼幾十年過去，當時的展館早已拆除或改為他用，只有一個展館例外，一直完好地保留到現在，就是尼泊爾 的展館——尼泊爾神廟。

這座神廟採全木結構，具有濃郁的尼泊爾古典風格，門窗、梁柱、牆面的雕刻工藝極為精美，用美侖美奐來形容絕不為過。但是這些都不足為奇，顛覆人們想像的是，四角支撐屋頂的四根巨大圓柱下面的基礎，既不是烏龜，也不是瑞獸，居然是四個木雕的全裸女人跪趴在地，背上馱著粗大的柱子。這時的尼泊爾正處於「潘查亞特制度」統治下，婦女社會地位非常低，但她們（尤其農村婦女）卻承擔著諸如耕種、放牧及家務勞動，是支撐社會的中堅力量，但土地所有權與經濟決策權卻掌握在男人手中。尼泊爾一九九○民主化以後，興起了婦女解放運動，世博會也正是尼泊爾社會轉型的前夜，藝術家獨具匠心的雕塑，也算是反映了尼泊爾婦女當時在社會的處境。