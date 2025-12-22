洛杉磯 （Los Angeles）的公共交通不發達，若是沒有私家車，很不方便，但停車真是件傷腦筋的事。華人區的大多數城市還不收費，但市中心和巴沙迪那（Pasadena）就沒那麼「友好」了。

二○二四年九月，蔡國強在洛杉磯紀念體育場舉辦了一場日景煙花表演，我們五個人湊成一輛車，知道那裡不好停車，特地早早出發。到了現場才發現，停車一次竟然要收八十美元，可表演才半個小時，停車費都快趕上門票了。

我們決定繞一圈看看有沒有便宜一點的地方。剛轉到一條路口，就有個騎滑板車的捲毛小帥哥向我們招手，說他知道一個很近的位置，只要四十元，停多久都可以。我們跟著他一拐彎就到了，他還熱情地指揮我們把車停好。我們問：「後面要是再停車堵住了，我們怎麼出去？」他說：「大家都是來看煙花的，一會兒就都走了。」我們心裡還挺得意：花一半的錢，找到了這麼好的位置。

高高興興看完表演，回到車上後傻眼了——我們後面密密麻麻停滿了車，根本出不去。一問才知道，那些車大多是來看球賽的，比賽得三個小時後才結束，我們只好苦苦等到晚上十一時才脫身。這回是真應了那句老話：貪小便宜，吃大虧。

還有一次在巴沙迪那等人，車停在路邊的計時停車位，我想著自己沒下車，就沒投幣。可車裡太熱，我忍不住下車透口氣，結果一轉頭，就看到一個穿黃背心的工作人員拍了我的車牌。我嚇了一跳，連忙追上去想解釋，結果人家頭也不回就走了。接下來的幾天，我每天都在惶恐中等罰單 ，結果竟然一直沒收到，算是虛驚一場。

再說說我今天的遭遇，聽說韓國城有家義大利 餐廳很有名，就特地過去嘗嘗。車停在旁邊的地下車庫，結果餐廳不知道什麼原因停業了，我們想去旁邊那家碰碰運氣，門口明明亮著「Open」，可裡面空無一人，只能掃興離開。這本來也沒什麼，但這地下停車場不像別的地方，入口不直接給紙本票卡，而是要掃二維碼，還得填寫一堆信息。可地下又沒訊號，我只好跑到樓上填，前後花了二十分鐘才完成付款。加上找餐廳耽誤的時間，停了一小時多，交了十五塊停車費，加上服務費和手續費，就快二十塊了。看著那麼多車，我都替每一名車主心疼。