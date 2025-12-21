在加州 灣區（Bay Area）一住四十多年，退休 後，思潮有時會湧現出來。我認為退休後的老年人有兩件事可以做，能使生活過得更豐滿，大大提升生活品質，一是「學習」，另外一個是「創作」。

多年前我剛退休不久，在一次查經聚會中被一名年輕教友問起：「你退休了，每天在做什麼？」我說花費很多時間來照顧自己。在身體上要活得舒適一些也得費神費力，但這些事不會讓退休的老人開心，然而只要有興趣學習任何東西，都能在學習的過程中獲得快樂，而創作是一件更好的事。

例如，有很多退休老人去旅遊，參觀陌生的地方就是在「學習」，回來後又將過程寫下來，可能是日記，也可能是投稿分享經歷，這就是「創作」 。

我的觀點是，在「學習」及「創作」中，老年人不必追求完美。學習多少、多深、多廣，不是那麼重要，而是要享受學習的過程，創作也是一樣。

我所謂的「創作」是涵蓋各種各樣的花樣。例如自己發明一些食譜 ，然後去廚房試做，雖然結果大多不佳，但我不會因此失望，因為我是在享受創作過程。而我也學到什麼做法會產生什麼結果，下次再改進，這一切都會使得退休生活產生很多情趣。

我用自己的方法在電腦上作畫，歷時幾年也小有成就，而作品不論好壞，都是我的創作。我的心態是：我畫的是自己的創作，沒有任何人可以畫出如此的成果，自己欣賞自己獨特的「佳作」，不怕任何人笑我。我享受創作的過程，而不是一直失望陷入低潮，不滿意自己，也因此得到創作帶來的快樂。

我絕對不會坐在電視機前面發呆，由那些無聊的節目擺布我的生活品質。想到聖經中描述天主創造一切，每次創造了一樣，就會說：「好」，我們可以學習天主，只要自己創造，其結果都會是「好」。