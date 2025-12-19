人們常稱搬家為「喬遷之喜」，實際上，搬家並不盡然都是「喜」，還有許多是因為不得已而搬家，因而帶來不少「憂」和「苦」。

我來美國之前搬過好幾次家，都是不得已，職涯中調動過好幾次工作，每調一次就得搬一次家。每次搬家都是千里迢迢，汽車、火車、汽車不知倒騰了多少次，才到達目的地；且搬家勞民傷財，每一次都要扔掉和損壞一些東西。

來到美國也搬了好幾次家。一九九八年來美國，先住在孩子家，一直到二○○五年，才搬進了申請等待了一年的公寓。從孩子家搬到公寓很簡單，我們東西少，新住處又不遠，而且公寓設施配備較全，只要買個電視、飯桌、一些餐具和一張床，再安裝上網就可過日子了。我們在八○六號房住了八年，老房子水管電氣故障多，經多次維修，仍故障頻頻。後來管理中心通知我們搬到四○三號房，然而八年來我們添置了沙發、電視櫃和電器等設備，搬家不容易，但辦公室說八○六號房要大修，我們只好服從。三個孩子從一大早忙到天黑，才搬完和大致擺放好物品，我們又花了不少時間進行細分，之後在四○三號房住了十年。

二○○六年，女兒在網上看到馬里蘭州 蒙郡住房機會委員會（HOC）發布一則消息：希望低收入 老人到HOC登記住房，如果搖號中了就可很快住上好房子。我們馬上登記申請，一直到二○二四年初才接獲HOC通知我們被搖中，安排了珊帝泉鎮（Sandy Spring）的一所公寓，我們和孩子都去看了，房子、環境確實好，租金 又低，但到底要不要搬家，讓我們十分猶豫；孩子嫌這公寓離他們住的地方太遠，約有二十英里，我和太太則不想倒騰，畢竟搬家不容易。

孩子多次和HOC商量：「父母年紀大了，需要我們照顧，能否給他們安排離我們近些的公寓？」最後HOC的意見是：「你們父母先在珊帝泉鎮住一年，然後安排距離你們近一些的公寓。」我們騎虎難下，HOC安排了這麼好的房子，又答應一年後就調整，無奈之下決定搬家。

當我和太太在珊帝泉公寓住下後，發現各方面都無可挑剔，愈住愈滿意，早忘記了一年後HOC再調整房子的事。可是二○二五年的七月突降喜訊，我女兒收到HOC郵件，祝賀我們幸運地搖中了住房補助金，可以由我們自己找房，這樣天大的好事，誰能不高興啊？孩子費了不少時日，看了距他們較近的所有老人公寓，最後選定洛克維爾市（Rockville）的物件。

珊帝泉的公寓具有寧靜和田園生活氣息，我們很喜歡，而新搬過來的的公寓交通方便，超市星羅棋布，完全是城市生活氣息，我們也喜歡，環境也美得似花園。

現在的公寓房子不小，無鼠害和蟲害，環境也美，離孩子家和老人活動中心都很近，可說是夢想的公寓。我這一輩子搬過無數次家，唯有這次搬家才是真正的「喬遷之喜」。