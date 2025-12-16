來到了洛杉磯（Los Angeles），真切地感受到掌握英語的重要性和必要性，而且不是馬馬虎虎地學，而是要專心致志地學。因為這不僅是一門外語，而是華裔 老人在美國生活中不可或缺的工具，除非，兩耳不聞窗外事。

網上有很多教導華裔老年人學英語的方法，但有些我覺得是年輕人在教老年人學英語，不了解我們老年人學英語是對大腦極限的挑戰。他們介紹速讀法、圖像法、導圖法，介紹激活大腦記憶細胞、訓練海馬體等等，儘管是普遍的方法論，卻很難適用於老年人。

老年人記憶力明顯衰減，甚至到了下午就忘了早餐吃什麼，出門忘記瓦斯關了沒，這樣的記憶力如何死記硬背？尤其是對七十歲左右的老人來說，退休後在家幾乎沒有需要動腦的事情了，要記住、背誦的事情更少，因此要下功夫背單詞、背句型，不喚醒大腦的記憶力怎麼行？除此之外，老人對於喜歡的電視節目都很難敘述，說明很難聚精會神，儘管腦子無時無刻不在運轉，但都是些無關緊要的事情。多少年前八竿子打不著的事情，像看電影一樣接連不斷湧入大腦，使你無法聚精會神，更別說是高度集中學習和聽課了。最後，現在七十歲左右的老年人基本上都有高血壓、高血脂 、高血糖 之類的慢性病，也都影響著背誦和記憶。

到了老年人這個階段，惰性更是最主要的問題。尤其是來自大陸的這些老人，他們大都趕上文革時代，十六、十七歲時就被分配工作，很少受過高等教育，連中文都沒有好好掌握，更不要說外語了。更有甚者，隨著年齡增長，聽力逐漸下降，聽家鄉話都還經常打岔，何況英語？華裔老人這樣的狀態學習英語，其難度可想而知，不似蜀道，勝似蜀道。

對於零基礎和具有上述特徵的老人，沒有必要從語法、時態、句型和單詞等系統規範來學習英語，因為真的記不住、理解不了，更掌握不了。只能像牙牙學語那般，每天聽一小時搭配中文配音的英文，最好在上午、中午和晚上分三個時段針對通俗的生活用語對話進行學習，大膽地確定交流對象，循序漸進，滴水穿石。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。